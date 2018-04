El PSOE denuncia «la mala gestión y desidia» en la Casa del Cuento y en el CCR Beatriz Arraiz acusa al Ejecutivo municipal de tener 175 agujeros negros pendientes de su ejecución en la ciudad Á. A. Jueves, 26 abril 2018, 23:45

logroño. El PSOE denunció ayer que, a un año de acabar su segundo mandato como alcaldesa, Cuca Gamarra, aún no ha arrancado el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) ni el proyecto de la Casa del Cuento. La portavoz municipal socialista, Beatriz Arraiz, criticó «la mala gestión, desidia y negligencia» del Gobierno local del PP en el desarrollo de «estos dos agujeros negros, tremendamente importantes por su ubicación y trascendencia», pero afirmó que «sucede lo mismo con otras actuaciones debido a la mala gestión que se lleva a cabo en este Ayuntamiento».

La portavoz mantuvo que, «de los muchos agujeros que acumula la ciudad», que cifró en 175, estos son los más llamativos, porque afectan a distintos ámbitos, como el económico y el turístico. Respecto al CCR, recordó que, casi dos años después de su cierre, «sigue sin rescindir el contrato con la anterior empresa concesionaria, aún no ha nombrado al nuevo director, a pesar de haber finalizado las pruebas de selección, y no tiene proyecto de gestión ni museológico para el centro».Y, en referencia a la Casa del Cuento, señaló que quince meses después de que se derrumbara el anterior edificio, en la actualidad sólo hay un solar en un parque importante del centro de Logroño, al tiempo que trasladó las quejas recibidas por parte de algunos vecinos por la aparición en él de un colchón y otros elementos que afean y generan problemas de seguridad. «El Gobierno municipal aún no tiene un nuevo proyecto definido», por lo que, indicó, las obras «no van a comenzar, como pronto, hasta final de año».

El PP, por su parte, replicó al PSOE en una nota que el CCR es «ejemplo de la mala gestión del PSOE y PR+, lo terminaron a todo correr para las elecciones» y, respecto a la Casa del Cuento, señalaron que los socialistas «hace un mes querían paralizar la obra y ahora reclaman agilidad».