PSOE y C's critican la falta de información del Gobierno local sobre los temporeros Los grupos de la oposición lamentan que no hubiese representación política de Logroño en la reunión con el Gobierno de La Rioja para tratar el convenio REBECA BENÉS/M.M. Miércoles, 23 agosto 2017, 23:40

logroño. La concejala socialista María Marrodán y el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, quisieron valorar ayer las últimas noticias sobre las medidas previstas por el Gobierno de La Rioja en materia de atención a temporeros. Según coincidieron en sendas ruedas de prensa, los partidos políticos de la oposición no han sido informados por el Ayuntamiento de Logroño de este convenio supramunicipal.

El referido acuerdo de colaboración fue tratado en una reunión con los ayuntamientos de Nájera, Cenicero, Fuenmayor, Alfaro y Logroño a mediados de julio e incluye una ayuda económica de 52.551 euros a distribuir entre las cinco localidades. PSOE y C's criticaron la «falta de información total sobre la reunión y el contenido tratado en ella». La edil socialista explicó que esta actitud denota «una muestra de incapacidad y de no entendimiento» entre el Gobierno regional y el local, ya que «o el Ayuntamiento de Logroño desconocía el convenio que se iba a tratar o, conociéndolo, no ha considerado oportuno informar a los grupos de la oposición, a pesar de que se le ha preguntado sobre el tema en reiteradas ocasiones». De igual forma, Marrodán y San Martín explicaron que a dicha reunión acudieron los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios implicados excepto el de Logroño, que no tuvo representación por parte de ninguna figura política, sino por dos técnicos. San Martín calificó este hecho de «desidia», ya que «son problemas serios que al PP parecen no interesarle».

Desde el Partido Popular negaron las acusaciones y la concejala Mar San Martín indicó que «lo importante es que el Ayuntamiento esté representado» y que la campaña de los temporeros «se realice con la previsión que se hace otros años».