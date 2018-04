El PSOE critica que los presupuestos del Estado «marginen y aíslen» a Logroño Luena y Arraiz conversan con Gamarra antes de la rueda de prensa. / S.T. César Luena y Beatriz Arraiz responsabilizan del descenso de las inversiones al presidente regional y a la alcaldesa M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Lunes, 16 abril 2018, 23:46

Los Presupuestos del Estado para el 2018 «renuncian a incorporar cualquier inversión estable», por lo que «marginan, aíslan y perjudican a Logroño», denunciaron ayer los socialistas César Luena y Beatriz Arraiz, a la hora de hacer balance del contenido de los mismos para la capital. «Son rácanos», zanjó Luena, quien recordó, además, que se presupuesta poco y luego se ejecuta menos aún. Señaló además el diputado nacional que, si el Estado se había comprometido a poner treinta millones de euros en el soterramiento, solo ha entregado seis.

En cualquier caso, la «clara ausencia» del proyecto presupuestario es la segunda fase de la obra para cubrir la vía y «la gran mentira» es la ronda sur porque, aunque cuenta con 12 millones, «sabemos que no van a hacer nada». «No habrá hasta el 2023, tres años antes de que acabe la concesión de la autopista. Vaya negocio. Y los 300 millones del rescate no los busquen, no están». Para él, «hay claramente dos culpables y responsables». Y se refirió al presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, y a la alcaldesa, Cuca Gamarra.

La portavoz del Grupo Municipal socialista, Beatriz Arraiz, lamentó que cada año se consigne menos inversión que el anterior «para inversiones que son prioritarias». La ronda sur, una «promesa desde 2012 en la que no se ha avanzado nada», tuvo presupuestados en el 2017 diez millones de euros que no se ejecutaron, recordó, por lo que el PSOE vigilará que los 12 previstos «se inviertan realmente en esta infraestructura fundamental».

LAS FRASES César Luena Diputado nacional del PSOE «No habrá ronda sur hasta 2023, tres años antes de que acabe la concesión de la autopista. Vaya negocio» Beatriz Arraiz Portavoz del Grupo Socialista «La ronda sur también tuvo 10 millones en el presupuesto en el 2017 y no se ejecutaron»

La alta velocidad es, a su entender, otra damnificada. «Aún está pendiente el trazado entre Logroño y Miranda», mientras que el Logroño-Castejón precisa otro estudio informativo después de que caducara el informe de impacto ambiental que ya tenía.

Si los presupuestos generales del Estado pasan el trámite de la globalidad, con el voto en contra de los socialistas, «el PSOE hará hincapié en enmiendas relacionadas con la fase segunda del soterramiento», dijo.