El PSOE critica el «balance desolador» del Plan municipal de Infraestructuras Trinchera de la Circunvalación a su paso por Logroño. / L.R. Díez Cámara relata la «discordancia» entre lo que anuncia la alcaldesa y lo que se ejecuta EUROPA PRESS Logroño Martes, 7 noviembre 2017, 14:59

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño José Luis Díez Cámara ha criticado este martes el "balance desolador" en la ejecución del Plan de Infraestructuras del Consistorio, después de la reunión ayer de la Comisión de Seguimiento.

"Hay una discordancia entre lo que el equipo de Gobierno dice que se ha cumplido y la realidad", ha asegurado Díez Cámara en rueda de prensa, en la que ha recordado que "tras la anterior Comisión, en junio, ya dijimos que estábamos decepcionados, por la escasa ambición del Ejecutivo Local, y preocupados, por la paralización de Logroño".

Ahora, "seis meses después", ha dicho el edil socialista, "añadimos el escepticismo a estas sensaciones", después de comprobar "tirando de hemeroteca" que la alcaldesa dijo en diciembre de 2016 "que las prioridades en este 2017 eran el Distribuidor Sur y la Pasarela de Los Lirios".

"Hoy, 11 meses más tarde, no tenemos absolutamente nada de hechos, solo anuncios", ha lamentado el concejal, quien ha considerado, por ello que "el Plan de Infraestructuras, que es una herramienta de indudable valor por sí mismo, no funciona, hay en este 2017 un balance desolador, no hay nada hecho, todo son opciones, posibilidades y anuncios para las próximas semanas, como siempre".

Así, ha criticado que, en la Comisión de ayer, "no se dio ningún plazo ni ninguna fecha concreta, este Gobierno local tiene una absoluta falta de rigor", por lo que, como valoración global, Díez Cámara ha hablado de "paralización total, falta de avances significativos y escasa ambición por el Ejecutivo municipal del PP".

Yendo a los proyectos concretos, se ha referido en primer lugar al Distribuidor Sur, un "proyecto 'estrella', del que solo se nos anunció su licitación para próximas semanas", algo que, como ha recordado, la alcaldesa "ya dijo en el pasado mes de junio, cuando llegó a anunciar la licitación antes de fin de este año, con una partida de 300.000 euros". "Aún no hay ni proyecto ahora mismo", ha reseñado.

Sobre la Pasarela de Los Lirios, "nos dijeron la única verdad, cuando el concejal Francisco Iglesias reconoció la dificultad de una tramitación en la que están implicadas varias administraciones y la Diócesis".

Además, y pese a que la alcaldesa anunció en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que había proyecto, "el concejal ayer habló de la fase de estudio geotécnico y geofísico para determinar la ubicación de la pasarela". "Y luego está la fase de obtención de terrenos, que es eterna", ha lamentado.

En tercer lugar, Díez Cámara ha hablado de las previstas para Avenida de la Paz y Avenida de Colón, un nuevo proyecto que ha dicho "no comprender cuando no se han cumplido otros anteriores", y la de Avenida de la Paz con San Millán, "que ahora ni está ni se la espera".

Respecto a Avenida de la Sierra, el edil del PSOE ha asegurado que es "una eterna mentira, durante dos Legislaturas". Ha recordado que "siempre se nos ha hablado de la peculiaridad de un proyecto en el que hay que negociar con la Junta de Compensación y con propietarios particulares, pero es que llevamos 6 años negociando".

"Ahora además -ha dicho- lo condicionan a la modificación del PGM, que está paralizada". Por parte del PSOE, ha apuntado que, para esta zona, quieren "una solución definitiva y completa, porque Logroño necesita una conexión de estas características con Lardero".

Y, por último, sobre el anuncio de Cuca Gamarra de la conversión futura de la Circunvalación como vía urbana, ha tachado de "tremenda irresponsabilidad que la alcadesa se ponga a hablar de proyectos de tanta enjundia y complejidad cuando es incapaz de dar salida a proyectos más sencillos a corto y medio plazo".

"Es un intento desesperado de desviar la atención", ha afirmado Díez Cámara, frente a la "realidad de que solo se ha hecho una obra en año y medio", mientras que de otros proyectos previstos en el Plan "no se sabe nada", como la Glorieta de Vara de Rey con Pío XII, el nudo de Alcampo, las conexiones de Portillejo con el Cuarto Puente y de la calle Fuenmayor con Gonzalo de Berceo o la Pasarela de La Estrella.