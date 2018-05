El PSOE y C´s consideran arbitrario el cese de Sampedro Trabajadores del Ayuntamiento de Logroño, en una imagen de archivo.. / Sonia Tercero El grupo socialista exige la restitución de la exdirectora general de Urbanismo, Pilar Sampedro | Ciudadanos subraya que en la Comisión de Transparencia no se contestó por qué fue cesada LA RIOJA Miércoles, 30 mayo 2018, 13:24

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha exigido hoy al Gobierno local del PP que la exdirectora general de Urbanismo, Pilar Sampedro, vuelva a este cargo, dado que su cese fue «arbitrario», y que «se tomen decisiones basadas en estrategias concretas».

Por su parte, la concejala de Ciudadanos (Cs) en Logroño María Luisa Alonso ha afirmado hoy que la Comisión de Transparencia de ayer, en la que compareció el concejal de Urbanismo, Pedro Sáez Rojo, a petición de Cs para explicar los motivos de la cesión de Pilar Sampedro como directora general de esta unidad, fue «un esperpento» y dejó a este grupo «con las mismas dudas que hace una semana», recoge Efe en una nota.

Beatriz Arraiz: «La decisión ha sido poco transparente»

Arraiz, que ha valorado la Comisión de Transparencia celebrada ayer, en la que comparecieron, entre otros, Sampedro y el actual director general de Urbanismo, Rafael Alcoceba, y ha señalado que «quedó de manifiesto» que la decisión de cesar a Sampedro «ha sido poco transparente» y se realizó con «falta de estrategia», ya que «no estaba basada en un nuevo planteamiento que mejorara la unidad de Urbanismo».

La exdirectora general de Urbanismo, ha proseguido Arraiz, aportó en su comparecencia «datos objetivos sobre la situación de la unidad», que evidenciaron que esta requiere de capital humano y que su cese fue «arbitrario».

En 2011, esta unidad contaba con 32 trabajadores, que abrieron 4.024 expedientes ese año; mientras que, en 2017, había 24 personas que tramitaron 5.179 documentos, ha detallado.

«Ha aumentado exponencialmente la carga de trabajo, sin embargo, los medios humanos han ido decreciendo de forma sustancial», ha incidido Arraiz, quien ha añadido que «no se ha tomado una decisión concreta de aumento de personal, que es lo que, evidentemente, hace falta».

Ha especificado que Sampedro también aportó una extensa carpeta con correos electrónicos enviados por ella desde 2015 solicitando el refuerzo del personal en esta unidad y que tuvieron «la callada por respuesta» por parte del Gobierno local.

Arraiz ha criticado que la única medida que se ha tomado ha sido nombrar a un nuevo director general de Urbanismo, que «acumula funciones» porque también desempeña este cargo en la unidad de Arquitectura.

«No nos queda claro que esto mejora el funciona de la unidad», ha subrayado la portavoz socialista, quien ha recalcado que estas decisiones, «motivadas por algo que no cuentan», al final, tienen «repercusiones en los ciudadanos».

Ha reiterado que esta decisión no se justifica por parte del equipo de Gobierno con datos objetivos y no mejora «en absoluto» la unidad, ni el servicio a los ciudadanos, por lo que pide que «se vuelva a la situación inicial».

María Luisa Alonso (Ciudadanos): «La estrategia del PP es mantener paralizada esta ciudad»

La concejala de Ciudadanos (Cs) en Logroño María Luisa Alonso ha afirmado hoy que, tras la Comisión de Transparencia celebrada ayer, «quedó claro» que «la estrategia del PP es mantener paralizada esta ciudad o, por lo menos, las cosas que no les interesan».

Ha explicado que, «con estos vacíos de información» y «falta de transparencia», parece que hay «ganas de tener paralizada la ciudad de Logroño» o se trata de «un tema interno de personal», pero está claro que «a quienes no beneficia es a los logroñeses».

La comparecencia de la exdirectora general de Urbanismo le sorprendió porque aportó gráficos que mostraban una reducción del personal en esta unidad al tiempo que aumentan los expedientes que tramitar, ha expresado.

Al igual que Beatriz Arraiz, Alonso ha asegurado que Sampedro enseñó, durante su comparecencia, una carpeta «con una cantidad importante de correos electrónicos enviados a la Dirección de Personal diciendo que faltaba personal en la unidad», una demanda a la que «no se le hace caso».

Esta concejala ha subrayado que la pregunta que ayer «quedó sin contestar» es por qué se quita de la Dirección General de Urbanismo a una persona que lleva 25 años en este puesto para poner «otra carga» al director general de Arquitectura, Rafael Alcoceba, por quien se la ha sustituido.

Por su parte, JuliánSan Martín , que ha comparecido junto a Alonso, ha recalcado que la comparecencia de ayer evidenció que «falta personal en esta unidad» y que la carga de trabajo que deber realizar cada vez es mayor, por lo que «da igual que se cambie a la persona que la dirija».

Ha subrayado que si no hay personal suficiente en esta área, va a «ocurrir lo mismo que hasta ahora, Logroño no va a mejorar con este cambio», que, además, no entiende que se produzca «a un año de acabar la legislatura».