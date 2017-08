«PSOE, Cambia y el sindicato SPPME deberían pedir perdón»

El concejal de Seguridad, Miguel Sainz, muy satisfecho por el auto judicial que «demuestra la imparcialidad de funcionarios de la Casa a quienes se les había criminalizado desde el primer momento», pidió ayer al sindicato policial SPPME, a Cambia Logroño y al Grupo Socialista, que asuman la decisión judicial y se disculpen con los funcionarios implicados, víctimas, dijo, «de un ataque descomunal, que los ha desestabilizado en lo personal y en lo anímico». Sainz lamentó especialmente que los socialistas se personaran como acusación particular, «participando activamente con un abogado propio que cargó las tintas duramente durante los interrogatorios, algo que no tiene parangón». Igualmente se refirió a la confianza que el Ayuntamiento, «depositó en ellos desde el primer momento» y consideró injusto que el foco de atención «se fijara en dos de los miembros del tribunal, los más relacionados con la cúpula policial, cuando no ejercían ninguna labor profesional y sólo formaban parte de un tribunal en el que había más miembros».

En cuanto a las observaciones de la juez sobre irregularidades detectadas en el proceso, Miguel Sainz defiende que «en todo proceso de oposición la experiencia demuestra que hay cosas que se pueden mejorar y estamos abierto a cualquier mejora, pero lo que debe quedar claro es que no hay ninguna responsabilidad ni administrativa ni penal», resume.

Por su parte, Cambia emitió una nota a última hora de la tarde en la que afirmaba que, si bien no se han encontrado hechos delictivos, lo que consideran positivo, las diligencias «han constatado irregularidades que ya denunciamos meses atrás, lo que avala nuestro trabajo».