La PAH, PSOE, Cambia y PR+ piden apoyar la Ley de Vivienda y levantar el veto L.R. LOGROÑO. Jueves, 19 abril 2018, 00:34

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de La Rioja y los Grupos Municipales Socialista, Cambia Logroño y Partido Riojano (PR+) solicitaron ayer el levantamiento del veto del Gobierno nacional a la Proposición de Ley de Vivienda y el apoyo a esta nueva normativa. El portavoz de la PAH La Rioja, Pedro Rodríguez, recordó que la Mesa del Congreso aceptó el escrito del Gobierno para bloquear esta iniciativa legislativa que considera «contraria a su política presupuestaria por suponer aumento de gasto».

Sin embargo, argumentó que «esta Ley no supone un incremento presupuestario, ya que la propia normativa recoge que, en caso de necesitar partidas económicas, se pueden aplazar a próximos años». Por lo tanto, aseguró que el veto para no tramitar esta Ley es «una excusa más del Gobierno de España, como el de otras iniciativas que también se presentan en el Congreso pero que al PP no le conviene aprobar», a pesar de tratarse de una normativa «primordial para la ciudadanía».