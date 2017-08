El PSOE advierte de que el auto no dice que las oposiciones a Policía Local hayan sido legales El SPPME recomienda al denunciante que acuda a la vía contenciosa mientras que el concejal de Seguridad Ciudadana insiste en que la oposición tiene que pedir disculpas LA RIOJA Miércoles, 9 agosto 2017, 23:40

logroño. La jornada de ayer fue de reacciones al auto que, en principio y al menos por la vía Penal, daba carpetazo al caso de las oposiciones a oficial de la Policía Local de Logroño. El grupo municipal socialista, que se personó en la causa como acusación particular, insistió ayer en boca de su portavoz, José Luis Díez Cámara, en que el mencionado auto, dictado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2, «en ningún momento habla de que el concurso-oposición haya sido legal». En rueda de prensa, aseguró que le «daría vergüenza sacar pecho, como hace el PP, cuando la jueza ha visto irregularidades en el proceso» y recordó cómo en el relato de los hechos habla de «trato de favor». Por tanto, incidió, aún hay «muchas sospechas».

Con el auto en la mano, el concejal leyó párrafos íntegros del auto en los que la jueza relata que «lo que resulta altamente irregular es que el tribunal no comprobó si el aspirante llamado y no presente estaba en las instalaciones». Destacó que el comisario jefe de la Policía Local «animara o alentara con especial vehemencia a algún aspirante», un hecho que «ha sido reconocido por la mayoría de los miembros del tribunal» y añadió que «se puede sospechar» a los «aspirantes sospechosos de haber sido favorecidos» que «obtuvieron una puntuación muy alta» se les había hecho «llegar las preguntas», pero, añade, «esta filtración no puede ser probada». «Todas las anteriores razones podrían llevarnos a considerar que el procedimiento selectivo no fue lo suficientemente transparente y dio origen a razonables sospechas de arbitrariedad que la administración municipal tenía el deber de evitar», apunta la jueza.

Por su parte el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) recomendó al denunciante que acuda a la vía Contencioso-Administrativa para anular las pruebas, tras «constatar» la jueza que existieron «irregularidades». En una nota, el SPPME, que también se personó como acusación, lamentó que sólo la alcaldesa, Cuca Gamarra (PP), sería «capaz de sacar pecho y alegrarse de un auto judicial en el que se considera que el procedimiento selectivo no fue lo suficientemente transparente y dio origen a razonables sospechas de arbitrariedad que la administración municipal tenía el deber de evitar».

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, conminó a los grupos municipales del PSOE y Cambia Logroño a «disculparse» y «cambiar de actitud» respecto a la Policía Local de la capital riojana. El edil manifestó su satisfacción por este auto, en el que la jueza constata diferentes «irregularidades» en este concurso oposición «pero también se dice que no tuvieron trascendencia en el resultado y que no constituyen delito».

Cambia Logroño, que ya se había pronunciado sobre el auto el mismo día que se hizo público, recordó que si bien la jueza no ha encontrado hechos delictivos, sí se han constatado varias irregularidades.