El PSOE achaca el superávit del 2017 en Logroño a la «no ejecución de obras prometidas»

logroño. El Grupo Municipal Socialista de Logroño exigió ayer a la alcaldesa, la popular Concepción Gamarra, que «respete a los logroñeses porque el superávit del Ayuntamiento del 2017 es solo consecuencia de la no ejecución de las obras prometidas», por lo que no debe enorgullecerse de ello.

Gamarra anunció el jueves que el Ayuntamiento de Logroño liquidará su presupuesto del 2017 con un superávit de 15,3 millones de euros, con unos remanentes de tesorería que alcanzan los 8,4 millones de euros y que se podrán destinar a nuevas inversiones.

El Grupo Socialista, en una nota, aseguró ayer que Gamarra ha tratado a los vecinos como «si no fueran capaces de reconocer que el superávit del 2017 ha sido consecuencia de la no ejecución del presupuesto del Ayuntamiento y no por su buena gestión al frente de Logroño». Insistió en que estos datos deben ser considerados como «una falta de respeto a los logroñeses, que contribuyen con sus impuestos de manera ejemplar» y, por el contrario, «el equipo de Gobierno local del PP no invierte estos ingresos en actuaciones necesarias que mejorarían la ciudad».

El PSOE censuró la forma de actuar del PP, que «se dedica medio año a anunciar y prometer inversiones que se distribuirán por todos los barrios, a pesar de ser conscientes de que nunca llegarán a llevarlas a cabo».

Además, los socialistas consideran «incomprensible» que el Gobierno municipal transmita «reiteradamente» que el Ayuntamiento de Logroño carece de recursos suficientes para afrontar las inversiones que le reclaman los logroñeses para mejorar su vida y, durante la otra mitad del año, «presuma de un superávit presupuestario de millones de euros».

Ese superávit es «fruto, únicamente, de la falta de actuaciones necesarias en la ciudad», según el Grupo Socialista, y «un reflejo de la ineficacia de Gamarra al frente de una ciudad que mantiene paralizada».