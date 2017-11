El PR+ propone «más zonas verdes» para el Parque Gallarza en el espacio de la Casa del Cuento Antoñanzas afirma que se deberían "ofrecer los servicios sociales que se iban a prestar en la Casa del Cuento en locales vacíos del centro" LA RIOJA Miércoles, 15 noviembre 2017, 14:31

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha propuesto que se amplíen las zonas verdes del Parque Gallarza en el espacio que se prevé ocupar por la Casa del Cuento, toda vez que, como ha asegurado el edil en rueda de prensa, "es un proyecto absolutamente fracasado de la alcaldesa Cuca Gamarra".

Para Antoñanzas, "se debe dedicar ese espacio para la ampliación del Parque Gallarza, que es un parque saturado de gente en muchos momentos, y ofrecer los servicios sociales que se iban a prestar en la Casa del Cuento en locales vacíos del centro", informa Efe. A juicio de edil regionalista, "los logroñeses hemos gastado mucho dinero y, ahora, donde había una casa, no tenemos nada, tenemos un edificio derruido que vamos a pagar todos los logroñeses", a lo que ha sumado que "llevamos 6 años con esta obra en los Presupuestos municipales y ahora hay que reformar el proyecto y volver a liquidar nuevo proyecto".

Desde su punto de vista, "no se debe indemnizar a la empresa por lo ocurrido, porque no ha sido, en ningún caso, una responsabilidad municipal". "Entendemos que se debería abrir un expediente de sanción. No entendemos porqué un fallo que no ha sido nuestro, debe ser asumido por todos los logroñeses. Muy al contrario, los vecinos de Logroño tendrían que ser indemnizados: no es un fallo de proyecto, sino de la propia empresa. No tiene sentido perseverar en el error y en el gasto", ha afirmado.

Antoñanzas ha querido plantear una alternativa, dado que "llegados a este punto, el proyecto ha fracasado, el edificio se ha caído, es una ruina, creemos que ya no se debe seguir por este camino". En su opinión, "se debe dedicar ese espacio para la ampliación del Parque Gallarza, que es un parque saturado de gente en muchos momentos, y la empresa, con el dinero de la sanción o incluso con una cantidad muy inferior, podría adecentar el parque".

El edil regionalista no ve necesario "perseverar en el error y en el gasto, no tiene sentido, a nuestro juicio, querer reformar un espacio que iba a ser para niños... en un espacio para mayores". "Si Logroño necesita un lugar donde hay que incrementar sus espacios verdes, precisamente es en el centro", ha considerado.

"¿Qué pasa entonces con los servicios que se iban a prestar en la Casa del Cuento?", se ha preguntado Antoñanzas. "Somos los primeros que pensamos que es absolutamente necesario dotar en el centro nuevos espacios para la Tercera Edad, espacios de biblioteca, centros jóvenes, para niños, etc., pero proponemos prestarlos en aquellos espacios del centro que han quedado vacíos en nuestra ciudad", ha explicado. De este modo, el edil del PR+ ha propuesto que "el Ayuntamiento, como estrategia general para la ciudad, preste esos servicios a la ciudadanía bien utilizando espacios propios, bien alquilando o comprando nuevos locales para ayudar a la re-activación de todo el centro de la ciudad".

Antoñanzas ha pedido que "el Ayuntamiento inicie una apuesta por implementar la prestación de determinados servicios dentro de espacios y locales que han quedado vacíos en la ciudad, esto será algo positivo para la actividad comercial, la seguridad en las calles, la iluminación, la limpieza y el dinamismo". Como ha dicho, "en los últimos años, muchas calles del centro de la ciudad han languidecido por el fracaso de actividades de iniciativa privada, que ha dejado numerosos locales vacíos". "Busquemos una alternativa para esos esos locales vacíos y vamos a llenarlos de vida con los diferentes usos que el Ayuntamiento necesita prestar del tipo: locales sociales, centros de la tercera edad, salas de estudio, pequeñas bibliotecas, espacios para asociaciones juveniles, etc. Los posibles usos se pueden ir implementando en el centro de la ciudad", ha argumentado.

Según Antoñanzas, "en la ciudad van a tener que convivir los usos comerciales con los usos lúdicos y de hostelería y empresarial con otros usos de carácter social".

A su juicio, "no es bueno que haya locales vacíos, no hay nada peor que una calle vacía de actividad, en el centro carecemos de espacios verdes y de actividades sociales, sin embargo nos sobran locales vacíos". Por eso, Antoñanzas cree que su propuesta "será buena para cada colectivo a los que se destinen servicios concretos y, en general, para el centro de la ciudad". Para el regionalista, "si queremos que la gente se quede a vivir en el centro, tenemos que dinamizar el centro, tenemos que llenar de actividad los espacios que están cerrados, y, al mismo tiempo, tenemos que dotarles de espacios verdes y áreas de esparcimiento".