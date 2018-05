Cs propone que empleados de empresas del tercer sector puedan asistir a cursos municipales

logroño. El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos Antonio Fuertes presentó ayer la propuesta de Ciudadanos para que los trabajadores del tercer sector puedan acceder a los cursos de formación del Ayuntamiento en los que las plazas no se cubran y el contenido sea de relevancia. La propuesta se presentó ayer mismo en forma de un ruego en la Comisión de Informativa de Familia.

«Actualmente, proyectos del Ayuntamiento como ludotecas, la Gota de Leche o el servicio de comidas a domicilio son gestionados por terceros mediante subcontratas», recordó Fuertes, quien añadió que «estas empresas tienen obligación de formar a sus trabajadores al igual que el Ayuntamiento lo hace con sus funcionarios. Ambas acciones deben y van en la misma línea».

Sin embargo, Ciudadanos quiere dar un paso más allá y por eso propone que las plazas que no se cubran en los diferentes cursos municipales puedan ser ofertadas a los trabajadores del tercer sector, cuando el curso sea de especial relevancia por su contenido. «Queremos que, siempre que esas plazas no sean cubiertas por los funcionarios, no se pierdan y se dé la oportunidad a los trabajadores de asistir y formarse», indicó el concejal naranja.

Antonio Fuertes

La formación política hace esta propuesta tras reunirse con diversas asociaciones y organizaciones del tercer sector «que la han calificado muy positivamente». «Sabemos -añadió Cs- que esta propuesta ya ha sido materializada en otras ocasiones, bien por medio del permiso expreso de la alcaldesa o por el permiso de asistencia de personal no funcionario», apuntó Fuertes, quien añadió que «en este caso, los trabajadores no podían optar a la obtención de la acreditación, del diploma que se entrega al finalizar el curso».