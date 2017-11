El PR+ propone convertir en zona verde el espacio destinado a la Casa del Cuento

logroño. El concejal del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, propuso ayer que se amplíen las zonas verdes del Parque Gallarza en el espacio destinado para la Casa del Cuento, dado que, como señaló, «éste es un proyecto absolutamente fracasado». El edil consideró que se solucionaría así la situación de «un parque saturado de gente en muchos momentos», al tiempo que planteó ofrecer los servicios sociales que se iban a prestar en la Casa del Cuento en locales vacíos del centro». A juicio de Antoñanzas, «los logroñeses hemos gastado mucho dinero en el proyecto de la alcaldesa, Cuca Gamarra, y, ahora, donde había una casa, no tenemos nada, tenemos un edificio derruido que vamos a pagar todos los logroñeses», a lo que añadió que «llevamos seis años con esta obra en los presupuestos y ahora hay que reformar el proyecto y volver a liquidar un nuevo proyecto».

El regionalista opinó que «no se debe indemnizar a la empresa por lo ocurrido, porque no ha sido una responsabilidad municipal» y, en todo caso, entiende que se le debería sancionar. «No entendemos porqué un fallo que no ha sido nuestro, debe ser asumido por todos los logroñeses. Muy al contrario, los vecinos de Logroño tendrían que ser indemnizados: no es un fallo de proyecto, sino de la propia empresa. No tiene sentido perseverar en el error y en el gasto», concluyó.