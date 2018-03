Propietarios de Gran Vía 19 se desmarcan de la reedificación planteada junto al 21 Esquina formada por el 21 y el 19 de Gran Vía. :: miguel herreros Parte de la comunidad se opone a la operación de solicitar igualar sus alturas con el resto para derribar y construir de nuevo la céntrica esquina J. C. LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:14

La propiedad, de entrada, está dividida y ya hay quien ha hecho constar su disconformidad. De hecho, entienden que no puede haber nada oficialmente porque, de momento, no se ha tomado decisión alguna. Las negociaciones iniciadas entre las comunidades de propietarios de Gran Vía 21 y 19 para la reedificación de la esquina con República Argentina poniendo fin al conflicto que viene sufriendo el primero de los bloques, cuya ruina económica ha sido anulada por los tribunales, no son compartidas por todos los propietarios del segundo.

«Cuanto menos, y eso te lo digo yo que me opongo totalmente al derribo y reconstrucción de mi casa y más habiendo pasado la ITE el año pasado, estaremos divididos», asegura a Diario LA RIOJA una de las propietarias del 19 que se opone a la idea lanzada por el 21 de, «para solucionar un problema entre propietarios de bajos y pisos», reedificar ambos bloques solicitando para ello igualar sus alturas con el resto de la avenida.

«Sí que es cierto que se llevó a una reunión la solicitud de la calificación a 7 alturas junto con el 21, por mayoría simple... fue una reunión en la que, estando presentes tres vecinos en una segunda convocatoria, los votos a favor contabilizados fueron, todos menos uno (el de uno de los propietarios interesados, presente en la reunión), votos delegados, es decir de personas que no estuvieron presentes en dicha reunión», explica.

«Las otras dos personas que estuvimos presentes, propietarios que vivimos en el edificio, votamos en contra», añade quien recuerda que cualquier decisión que implique modificaciones en el título constitutivo de la propiedad como es el caso debe ser aprobada en junta con el 100% de los votos a favor, como marca la Ley de Propiedad Horizontal.

La salida que negocian propietarios de uno y otro bloque pasaría por solicitar al Ayuntamiento la modificación del PGM en ambos inmuebles -con la correspondiente contrapartida- a fin de igualarse en alturas con el resto de Gran Vía corrigiendo la hasta hoy 'excepción'. «No se trata de derribar y dejar el solar, sino de comenzar la reedificación inmediata regenerando el conjunto de la esquina», explican los promotores del posible acuerdo.

Sin embargo, si en el 21 parecen estar de acuerdo, en el 19 no lo tienen tan claro. «Como comunidad ni se ha negociado nada ni de momento se ha dicho que nos sumaríamos a ningún proyecto. Eso es algo que estarán haciendo los propietarios del bajo, como promotores inmobiliarios que son y parte interesada, pero que no podrán llevar a cabo sin el acuerdo de todos», concluyen.