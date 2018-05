Primero de Mayo, otra vez de obras para reparar los defectos de la última reforma Operarios colocan el vallado como paso previo al inicio de las actuaciones en la plaza. :: sonia tercero Los vecinos afirman que estarán vigilantes «para comprobar que se cumpla lo que está estipulado» en el proyecto de la actuación MARÍA JOSÉ LUMBRERAS* MJLUMBRERAS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 16 mayo 2018, 20:49

Por la mañana, llegaron los camiones con vallas y con operarios y empezaron a colocarlas en torno a los parterres más próximos a la calle Lardero, en el entorno de los juegos, según comprobaron los vecinos de la plaza Primero de Mayo. Ya estaban avisados porque el día anterior les había telefoneado el concejal de Participación, Ángel Sáinz Yangüela. Estaban inquietos porque les había dicho que las obras de reparación de la plaza se iban a iniciar la primera semana de mayo y los días iban pasando.

Ahora, esperan a ver el ritmo que llevarán y confían en que esta intervención sea la definitiva y que se cumpla la memoria de tareas que se acordó y que figura en la web municipal, según recuerdan. «Vamos a estar vigilando que se cumpla lo que está estipulado», apuntaban ayer.

uLa obra La actuación que ahora afronta Agua y Jardín tiene como objeto solventar las deficiencias que quedaron de la última reurbanización, acabada en el año 2015, aunque con certificación final del 2017 por problemas con las acciones sin modificado. u Un poco de historia La plaza se construyó en 1985 y se remodeló en 1994 al construirse un aparcamiento debajo. Ya en el 2011 hubo un proyecto para reurbanizarla, pero no prosperó. Luego, en el 2012, hubo consulta ciudadana y en el 2013 se licitó la última reforma por más de dos millones de euros. uLa reparación actual Las acciones previstas son variadas y afectan desde al pavimento en las zonas de terrizo a los parterres.

La reurbanización de la plaza Primero de Mayo va siendo tan larga... Ya hubo un proyecto en el 2011, pero luego se inició una consulta ciudadana que duró varios meses en el 2012. Por fin, en el verano del 2013 se licitaron las obras. El certamen suscitó interés. Hubo hasta 20 ofertas. La adjudicación recayó en Urbanismo y Servicios Foralia SL e Ingelec Rioja SL por 2.085.147 euros. La actuación comenzó en noviembre. La obra fue sumando problemas, desde retrasos al fallecimiento de su jefe de obras. El más famoso fue el caso de los árboles desaparecidos, que acabó en la Fiscalía, aunque luego el asunto se archivó.

Aunque la intervención se dio por acabada en marzo del 2015, ya entonces se sabía que no satisfacía y la confirmación de esta sospecha fue inmediata. La certificación final no llegó hasta abril del 2017, una vez convalidadas seis acciones sin modificado, con lo que no se pudo actuar en ese tiempo. En cualquier caso, la necesidad de intervenir para mejorar el resultado de la reforma ya fue en presupuestos en el 2016 y el 2017. Adjudicada hace unas semanas a Agua y Jardín por los 125.840 euros, IVA incluido, la reparación de la reforma comienza ahora.

El vallado se ha colocado, de momento, en torno a los parterres, unos destrozados y otros de hierba artificial, tan polémica en su momento, en los que se va a intervenir. En los parterres se aumentará la capa de tierra vegetal y se implantará el riego por goteo.

El proyecto prevé también la sustitución del acabado del pavimento en las zonas de terrizo por un pavimento de baldosa de hormigón de alta resistencia. También se colocarán alcorques en los árboles y se reubicarán los elementos biosaludables y elementos de fitness, así como mesa de ping pong.