Cs da un primer aviso al Gobierno logroñés para que ejecute proyectos pendientes San Martín advierte de que, o se ponen en marcha "antes del verano", o que "no cuenten para nada" con su partido LA RIOJA Viernes, 9 febrero 2018, 14:03

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, ha advertido al Gobierno local del PP, en lo que ha llamado "un primer aviso", para que "antes del verano ponga en marcha los proyectos pendientes que tiene la ciudad o no cuenten para nada con Cs"

San Martín ha lamentado, en una rueda informativa que recoge Efe, que al equipo de Gobierno municipal le "falta voluntad política y le sobra inacción", ya que "no se puede bloquear la ciudad por no ejecutar numerosas actuaciones comprometidas", como el convenio de Maristas y el traslado de la subestación eléctrica de Cascajos, entre otras. Esta "falta de gestión", ha insistido, "bloquea la ciudad" y, aunque su grupo apoyó los presupuestos municipales por "estabilidad" porque el PP es el partido más votado de Logroño, ha anunciado que "no les vamos a dejar que sigan adelante si no hacen nada".

San Martín ha argumentado que es "necesario dar un empujón para que el equipo de Gobierno trabaje", aunque no ha precisado "si habrá más avisos" ni cuál será el siguiente paso en el caso de que estos proyectos pendientes sigan sin ejecutarse. Ha incidido en que al Gobierno local "le falta impulso e ilusión y le sobra inacción" y son los vecinos quienes "están pagando esta falta de todo", ya que tiene proyectos pendientes en "todas las áreas municipales".

Asusntos pendientes

Entre estas actuaciones pendientes, ha citado diversas relacionadas con el comercio, como el aparcamiento gratuito en el centro de la ciudad para los clientes de los pequeños establecimientos logroñeses y la implantación de un Plan Estratégico para mejorar la situación del sector.

En el ámbito de la cultural, ha criticado que la cesión por parte del Gobierno central del edificio de los Juzgados para ampliar el Teatro Bretón "no es lo acordado", ya que "lo necesario y aprobado en los presupuestos es la ampliación del dinero para poder ofrecer mejores espectáculos a la ciudad".

También ha reprochado que el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) siga sin abrir sus puertas, que pueda no celebrarse el Open Internacional de Tenis en sillas de ruedas en Logroño y que en el Ayuntamiento "solo haya una persona encargada del área de Turismo porque es necesario más personal".

En el ámbito de movilidad, ha preguntado dónde está el Plan de Autobuses de Logroño, el desarrollo del convenio de Maristas, la construcción de una ludoteca en la zona de las Cien Tiendas y el proyecto para ejecutar el nuevo centro deportivo en el polideportivo del antiguo colegio de Maristas.

Además, ha reconocido que "falta personal en el área de Urbanismo" y "las excesivas trabas administrativas para poder solicitar licencias de obras"; y ha mencionado obras que aún no se han desarrollado, como la urbanización de avenida de Burgos y la calle Éibar y el traslado de la subestación eléctrica de Cascajos.