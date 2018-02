Cs da «el primer aviso» al equipo de Gobierno de Logroño por su «inacción» Julián San Martín durante una rueda de prensa junto a la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. :: l.r. San Martín critica la «falta de voluntad política, impulso e ilusión» del Ejecutivo local y le da de plazo hasta el verano, pero no aclara si presentará una moción de censura DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 17 febrero 2018, 00:22

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño Julián San Martín advirtió ayer en rueda de prensa al equipo de Gobierno que «si no hay impulso, ilusión y voluntad política, que lo dejen». «Éste es el primer aviso, damos de plazo hasta el verano», señaló el edil, que añadió que si no se cumplen una serie de medidas, «si no hacen esto y más, que no cuenten con Ciudadanos». San Martín expuso que su partido aprobó los presupuestos municipales, así como propició la investidura de Cuca Gamarra como alcaldesa de Logroño años atrás, «por estabilidad». «Su partido (por el PP) es el más votado, pero sobra inacción», completó.

Cuestionado en el turno de preguntas tras su intervención, Julián San Martín no aclaró si «el aviso» podría desembocar o no en una moción de censura contra el equipo de Gobierno ni qué número de advertencias contempla Cs. «No sé si va a haber dos o una solo. Éste es un empujón para que noten nuestro aliento en la nuca porque me duele Logroño», declaró el concejal, quien explicó que existen «varios temas que están bloqueando la ciudad por la nefasta gestión del equipo de Gobierno». En este sentido, San Martín realizó un repaso a diversos asuntos de distintos ámbitos: comercio, cultura, deporte, turismo, movilidad, urbanismo...

En cuanto al comercio, San Martín se preguntó: «¿Dónde está el aparcamiento gratuito que se iba a habilitar para poder comprar en el comercio de ciudad que prometieron los sábados?»; y denunció el abandono a este sector, por lo que anunció que «la semana que viene pediremos un plan estratégico de comercio para la ciudad». Sobre la ampliación del Teatro Bretón de los Herreros, criticó que lo anunciado «no es lo acordado», sino que se decidió «ampliar el peine con el salón de columnas para poder traer mejores espectáculos a Logroño».

En matera deportiva el edil reveló que «El Open de Tenis en silla de rueda a lo mejor no se hace este año en Logroño, a lo mejor éste es el turismo deportivo que se quiere promocionar». También tuvo preguntas sobre el Centro de la Cultura del Rioja: «¿Cuándo lo piensan abrir? Hay personas que están preparando una oposición para poder dirigirlo. ¿Y cuándo tienen pensado reparar las goteras?», destacando que, en cambio, en la vecina Vitoria planean ya la apertura del Museo del Vino.

Falta de personal

San Martín reclamó igualmente más personal municipal dedicado al turismo en el Ayuntamiento de Logroño. «Sólo hay una persona para llevar todo el turismo de la ciudad», detalló para concluir que el equipo humano es escaso. Además, el concejal de Cs cuestionó la inclusión en materia de accesibilidad, se preguntó por el plan de autobuses urbanos propuesto para mejorar la movilidad y quiso saber el estado de algunos proyectos urbanísticos como el convenio del edificio de Maristas, el PERI Ferrocarril, la ludoteca del Paseo de las 100 Tiendas, las aceras en la avenida de Burgos y la calle Eibar, la subestación eléctrica de Cascajos... Y también recordó el inexistente «polideportivo de Maristas para la cantera infantil del baloncesto».

En el terreno de las propuestas y al hilo de la polémica entre la CPAR y el Ayuntamiento el portavoz de Ciudadanos señaló que «todas las licencias se podrían quitar para no esperar hasta cuatro meses a su concesión, la unidad municipal correspondiente también tiene falta de personal, hay una impresionante falta de gestión de los recursos que está bloqueando la ciudad».