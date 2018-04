Las preocupaciones del Campillo Solares sin desbrozar en el barrio del Campillo, esta semana. :: / Miguel Herreros La limpieza de las parcelas, las dotaciones educativas y sanitarias, la seguridad y el ruido son algunos problemas que expresan sus habitantes | La nueva asociación del barrio ha preguntado a los vecinos por sus necesidades MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Domingo, 8 abril 2018, 10:54

logroño. A los vecinos del Campillo les preocupa, y más que otras cosas, el estado de las parcelas libres y llenas de vegetación que hay en su entorno. Últimamente se han puesto en marcha instrucciones que obligan a propietarios a su limpieza y en el caso de que no se cumpla, el Ayuntamiento realiza el trabajo por ejecución subsidiaria. Desde la asociación de vecinos del Campillo cuentan que este verano pasado los solares que tenían que estar arreglados para el 30 de junio no lo estuvieron hasta finales de octubre. Les dan miedo los incendios. No en vano, las parcelas sin desbrozar ni vallar están junto a sus casas.

Pero si ésta es una de sus preocupaciones más inmediatas, no es la única. La asociación vecinal del Campillo, organizada hace unos pocos meses, tras reunirse con las otras de su entorno, como la de San Antonio y la de la Zona Norte, se ha estrenado hace unos días en la última reunión de las juntas de distrito tras haber pulsado la opinión de los habitantes del barrio.

Los resultados de la encuesta colocan en primera posición de sus demandas la limpieza de parcelas, pero en segundo lugar figura la conveniencia de una ludoteca para los más pequeños. Otros barrios de nueva creación como el suyo ya están en la lista para una nueva dotación de este tipo.

Y ellos también constituyen un barrio en crecimiento con población joven y chavalitos. Entienden que ello es motivo por el cual también deberían tener un colegio e incluso un centro de salud que podrían compartir con los habitantes de San Antonio y de otras zonas de la margen izquierda del río.

La proximidad, aún con Ebro de por medio, con el centro de la ciudad es manifiesta y esta circunstancia la aprovechan numerosos visitantes que se instalan en la zona, por ejemplo con sus caravanas en el parking de Las Norias, desde el jueves. Entienden desde la entidad vecinal que la limpieza del barrio debería esmerarse o, al menos, se deberían incluir sus calles en la campaña anual que suele organizar el Consistorio después de las fiestas de San Mateo.

Como no hay supermercado, ni farmacia, ni posibilidad de sacar dinero de un cajero, los vecinos apuestan por reclamar a las administraciones, desde el Ayuntamiento al Instituto de la Vivienda (Irvi), algún tipo de medida incentivadora, del estilo de ventajas fiscales, e incluso ayudas al alquiler que haga más atractiva la apertura de negocios.

En la encuesta, los habitantes del Campillo han expresado además su preocupación por la falta de seguridad a cuenta de ciertas actividades del tipo de ocupación o celebración de botellones en los edificios abandonados, como el de Extrapiel, con riesgo, entienden, para los vecinos y para los participantes en estos eventos. Y se quejan también del ruido de los conciertos al aire libre en horarios nocturnos de algunos eventos, de los diurnos de una empresa o de los ensayos de las cofradías.

Un punto de alquiler de bicicletas, una mayor vigilancia del mal uso de los contenedores, que se utilizan como punto limpio por parte de algunas empresas de polígonos limítrofes o un punto de lectura son otras de sus aspiraciones.

Y si la ampliación de la línea 9 por su barrio o la modificación del autobús búho para abarcar más ya pasaron por pleno y se aprobaron, recuerdan desde el colectivo, está por ver que se pongan en marcha las medidas.

La reposición de papeleras oxidadas y la limpieza de rejillas también forman parte de esas cosas que mejorarían la calidad de vida en un barrio que, en su momento, se vio atropellado por la explosión de la 'burbuja inmobiliaria', pero que vuelve a crecer de nuevo.