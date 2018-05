Me pone hablar de patrimonio, sí. Me pone. Me pone mucho. Que los restos de dos 'palacios' de Logroño como pueden considerarse tanto el de Francisco de Bustamante, en Rodríguez Paterna 18, como el de Juan de Vergara, en Ruavieja 9, sean noticia y no precisamente para bien, debería ponernos a todos. Que uno acabe de ser puesto a la venta, que el otro no esté pero se le espere, ambos en estado de abandono y de ruina y, por qué no decirlo, irrecuperables tras varios siglos de olvido, debería ponernos. Ponernos mucho. Y máxime teniendo en cuenta que se tratan, he aquí la paradoja, de edificios protegidos. Que construcciones de interés cuenten con diferentes grados de protección no siempre es suficiente. En Logroño, al menos, no basta. Que haya un catálogo de edificios protegidos dentro del Plan General Municipal (PGM), tampoco. Un listado de referencias que no ha impedido que del mismo hayan desaparecido decenas de edificios en las últimas décadas... ¡incluso de grado de protección I, es decir, la máxima y reservada para edificios o construcciones de interés excepcional! Y qué decir con lo sucedido con el castillo y la torre de Logroño junto a los restos del puente de la ciudad, ambos 'borrados' en las controvertidas obras de la calle San Gregorio. Ni siquiera la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja parece servir para su protección, conservación, rehabilitación, revitalización, mejora, fomento, conocimiento, investigación y difusión, tareas todas ellas encomendadas a los poderes públicos junto a una última y tal vez más importante misión, esa que debería ponernos a todos sin excusas, que es la de su transmisión a las generaciones futuras.