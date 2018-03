«Hacer política de esa forma, al final se vuelve en tu contra» Tomás Santos. :: F. Díaz Santos, dolido, asegura que ya antes del contrato mantuvo una reunión con Gamarra para informarle y «no puso objeción alguna» J. C. LOGROÑO. Jueves, 29 marzo 2018, 23:36

Retirado de la política activa y de los focos, el que fuese alcalde de Logroño entre el 2007 y el 2011 aún recuerda los sinsabores que le provocó el 'caso de los Mercedes'. Máxime cuando el pliego inicial nunca fue criticado y cuando, antes de la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno local en el 2008, llamó personalmente a la entonces jefa de la oposición para informarle del proceso y ella se mostró conforme.

«Me dolió por partida doble», dice hoy Tomás Santos. «Primero, porque el proceso para su adjudicación fue impoluto y la propuesta de los técnicos contaba con todos los sacramentos; y después, porque yo llamé a Cuca Gamarra a mi despacho, sabiendo que podía traer polémica, y no puso objeción alguna. Era la mejor propuesta y, como tal, di por sentado que los ruidos quedaban fuera... Además, yo siempre me movía en el pequeño Lacetti».

No fue así, y al tiempo Gamarra golpeó con los Mercedes. Con fuerza. Con demagogia, según Santos. «Nunca me ha gustado esa forma de hacer política, no es correcta ni honesta, y al final se vuelve en tu contra y en este caso ha tenido un efecto boomerang», dice sin querer polemizar convencido de que ni lo de entonces ni lo de ahora debe ser utilizado como 'arma arrojadiza'.