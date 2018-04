Los polígonos al otro lado del Ebro lanzan su SOS Casetas de suministros, abiertas y desvalijadas. :: / Sonia Tercero El deterioro que muestran Cantabria y Las Cañas refleja su abandono y falta de mantenimiento JAVIER CAMPOS Logroño Martes, 24 abril 2018, 21:34

El problema no es nuevo. Las denuncias, tampoco. Y la situación, con el paso del tiempo, sigue empeorando. La falta de mantenimiento del polígono de Cantabria da paso al abandono del polígono de Las Cañas. Vecinos, al otro lado del Ebro, en la frontera navarra y vasca... que uno sea el más viejo de la capital de La Rioja y otro el más nuevo apenas incide en el notable deterioro que comparten. Las señales que dejan ver son desoladoras. Y las huellas del vandalismo hacen el resto.

Infraestructuras hechas y listas para recibir a unas empresas que nunca han llegado. / Sonia Tercero

Los desperfectos y deficiencias se agravan ante la ausencia de respuesta por parte de la Administración local. Diario LA RIOJA ha visitado ambas infraestructuras industriales, que se degradan a la par y ofrecen un estado que dista mucho del deseable. Cantabria en uso y Las Cañas, en su mayoría, en desuso. «La sensación es que nuestros polígonos y zonas industriales han caído en el olvido y están dejados de la mano de Dios», dicen quienes los frecuentan. Basta con ver el gran bache en uno de los viales que comunica el uno con el otro.

Diferentes estampas que exhiben el abandono reinante. / Sonia Tercero

Calzadas agrietadas y bacheadas, andenes tomados por la maleza, aceras destrozadas cuando no inexistentes -intransitables en muchos de sus tramos-, farolas y señales caídas, suciedad aquí y allá... eso en el polígono viejo, el de Cantabria. Una vez en el nuevo, el de Las Cañas, el panorama no mejora. Y si uno se adentra en los viales cortados a la espera de actividad fácilmente se comprueban destrozos en las distintas instalaciones -eléctricas, telefónicas, etc.- y desperfectos en una urbanización aún por estrenar -con las malas hierbas colonizándolo todo-. El paisaje es más propio del 'lejano oeste' que de un Logroño del siglo XXI.

«¿Alguien puede pensar que así podemos vender parcelas a alguna empresa?» rubén antoñanzas / concejal del PR+

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, denunciaba ayer una vez más el estado de abandono de ambos polígonos -de La Portalada aseguraba no tener quejas directas- haciéndose eco nuevamente -ya lo hizo hace un año- del malestar de empresas y trabajadores. Los regionalistas, por ello, llevarán una moción al próximo pleno para hacer ver al equipo de Gobierno municipal «la necesidad de que se actúe inmediatamente en ambos polígonos para reparar sus deficiencias, además de la conveniencia de que se presente un plan de acción y promoción para la captación de empresas con ofertas de suelo industrial».

Arqueta de cableado desvencijada. / Sonia Tercero

«Los polígonos industriales requieren de mejoras e inversiones para poder adaptarse a las necesidades cambiantes del tejido empresarial», manifestaba ayer el presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, quien recordaba que «durante estos años se han llevado a cabo diferentes obras en el polígono Cantabria y esperamos que se sigan ejecutando este año con la próxima urbanización de la calle Pescadores. Aun así es necesario mejorar la iluminación, adecuar algunas vías, estudiar fórmulas para mejorar la seguridad, así como acometer un verdadero acceso peatonal y ciclista al mismo».