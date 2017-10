Los policías pondrán 'minions' de cartón donde crean que debería haber agentes Simulada recepción de los voluntarios de madera en el patio de la comisaría y los 'minions' en su 'primera misión', en Atestados la noche del domingo al lunes. :: l.r. El sindicato SPPME inicia una campaña para evidenciar en la calle «las carencias de personal, la falta de criterio y la desorganización» M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Viernes, 20 octubre 2017, 10:50

Allí donde no lleguen los agentes de verdad, habrá un 'minion' de cartón. Que no hay servicio de Atestados, como sucedió la noche del domingo al lunes, según el SPPME, pues en el despacho correspondiente estuvieron los 'voluntarios' del cuerpo, como muestra la imagen tomada por el mismo sindicato. Que se demanda un agente en la puerta de un colegio y el de carne y hueso no va, pues allí estará uno de estos nuevos colaboradores. Se trata de una campaña del sindicato de la Policía Local, presentada ayer en el patio de la Comisaría con una especie de recepción al estilo de la que se suele realizar con los nuevos agentes. Se trata de evidenciar, según los portavoces sindicales, la falta de medios y la organización deficiente, aseguran, que sufre el colectivo policial.

«Ante la pasividad de (la alcaldesa) Cuca Gamarra y (del concejal del área) Miguel Sainz, un grupo de voluntarios patrullará las calles de Logroño demostrando la situación de la Policía Local, la carencia de personal y la falta de dirección en este servicio», indicó el SPPME.

También señaló que estos nuevos 'voluntarios' desarrollarán «una campaña de concienciación para transmitir la importancia de una Policía Local perfectamente nutrida de personal, correctamente organizada y con presencia en los lugares y situaciones adecuadas».

El fin es «concienciar a los logroñeses de la gravedad de la situación en el servicio»

Las «innumerables denuncias públicas llevadas a cabo por este sindicato y por otras organizaciones, lejos de haber repercutido en un intento de mejora, sólo han servido para demostrar la total ausencia de aptitudes e interés de Gamarra en esta materia y la negativa a asumir responsabilidades por parte de sus compañeros de viaje, el concejal, el director general del área y el comisario jefe», se alegó desde la central.

Con asociaciones y colectivos

Por eso, el sindicato ha optado por métodos que hagan visibles en la calle «las carencias de personal, la desorganización y falta de criterio policial». El fin último es «concienciar a los logroñeses de la gravedad de la situación en el servicio e intentar dar apoyo a distintas asociaciones o grupos que se encuentran en la misma situación que nosotros y cuyos requerimientos en materia de seguridad, trafico o cualquier otra de índole policial, están siendo desoídos por parte del actual equipo de Gobierno». Así, animó a estos colectivos a contactar con sus integrantes para «juntos tratar de hacer llegar sus denuncias a la opinión pública de una forma eficaz y contundente a la par que jovial».