Policías locales informarán y sancionarán desde este verano en las zonas de despedidas de soltero Reunión de representantes municipales con responsables de colectivos, a los que presentaron el proyecto de modificación de la Ordenanza Cívica. :: juan marín Los cambios en la Ordenanza Cívica, que prevé multas de hasta 600 euros por alterar el orden público también con botellones, entrarán en vigor para San Bernabé PILAR HIDALGO* VALLEIREGUA@LARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:14

La Policía Local informará este verano en las inmediaciones de las zonas de pinchos de Logroño acerca de los límites que impone la modificación de la Ordenanza Cívica, de cara a velar por el normal desarrollo de las despedidas de soltero. En caso de observar actitudes que contravienen el orden público, procederá a sancionar con entre 30 y 200 euros en los casos leves y hasta con 600 euros en los graves.

Así lo avanzó ayer el edil de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, durante la presentación a los colectivos interesados de los cambios introducidos en la normativa. Sáinz estuvo acompañado por la portavoz del PSOE en la capital riojana, Beatriz Arraiz, y por la portavoz adjunta de Cs, María Luisa Alonso. El concejal indicó que el objeto de la modificación es «llevar un mayor control de las despedidas con comportamientos incívicos, y también corregir las aglomeraciones en botellones que ensucian y alteran el descanso de los vecinos». Pese a estar convocados, a la reunión no acudieron representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos ni de Arbacares.

El cambio normativo, consensuado por toda Corporación, se someterá a aprobación inicial en el próximo pleno ordinario de abril. En junio volverá para su aprobación definitiva, por lo que estará vigente para los sanbernabés de este año.

LAS FRASES

«No se prohíbe el consumo de alcohol en la calle ni las despedidas, sólo los abusos y extralimitaciones que acarrean», remarcó Sáinz. Hasta el momento únicamente resultaba sancionable el consumo de alcohol que alteraba el orden público, pero no otras conductas leves.

A partir de ahora, cualquier aglomeración con consumo de alcohol que no deje descansar a los vecinos, ensucie el entorno de la calle o entorpezca el tránsito peatonal o de vehículos podrá ser multado con entre 30 y 200 euros. En caso de reiterar en los incumplimientos, las sanciones pueden elevarse a entre 200 y 600 euros.

Respecto de las despedidas, se prohíbe vestir atuendos con contenido racista u homófobo, transitar con atuendos que no cubran los genitales o utilizar megáfonos en la calle.

El vicepresidente de FER Hostelería y presidente de la Asociación de la Zona del Laurel, Adolfo Sáenz, valoró la modificación de forma «muy positiva», ya que «antes los policías no acudían porque no tenían herramientas para denunciar». «La norma era muy necesaria, aunque ya no se dan el jaleo y las peleas de antaño», consideró la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Pilar de Pedro. «Éste es el país de las ordenanzas, pero luego hay que ponerlas en práctica», observó Araceli Lumbreras, presidenta de Logroño sin Ruidos. Lumbreras se mostró disconforme con que «se siga pudiendo beber en la calle». «Hay que mejorar en civismo, pero esta ordenanza no puede servir para impedir el ocio», instó el presidente del Consejo de Estudiantes de la UR, David Peso.