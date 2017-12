La Policía Nacional vuelve a las zonas comerciales por Navidad Miguel Herreros Hasta el 8 de enero, con la campaña Comercio Seguro, se refuerza la presencia policial en Logroño para evitar robos | La app Alertcops permitirá que una persona pueda comunicar una alerta sobre cualquier hecho delictivo LA RIOJA Logroño Martes, 12 diciembre 2017, 17:55

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha anunciado este martes que reforzará la presencia de efectivos policiales en zonas comerciales de gran afluencia de público en Logroño durante la campaña navideña para prevenir robos y otros actos delictivos.

La campaña 'Comercio Seguro', que se activa en todo el país con motivo de las fechas navideñas, se prolongará hasta el próximo 8 de enero, ha informado la Jefatura Superior en una nota.

Este plan especial, que la Policía Nacional realiza anualmente por estas fechas, tiene como objetivo prevenir y evitar hurtos, timos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse aprovechando aglomeraciones en zonas comerciales y de ocio, principalmente en calles de grandes ciudades de mayor tránsito, mercadillos navideños y zonas de diversión.

Los servicios se realizarán diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público.

Además, la app para teléfonos móviles Alertcops de la Policía permitirá que una persona pueda comunicar una alerta sobre cualquier hecho delictivo.

Durante el mes que dura la campaña navideña habrá un despliegue especial por parte de la Policía Nacional que se reforzará con la presencia de unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial.

De uniforme y de paisano

Este incremento de agentes, tanto de uniforme como de paisano, repercutirá en la seguridad ciudadana y que se coordinarán con los planes específicos establecidos por las distintas unidades.

Los agentes repartirán durante estas fechas a comerciantes y ciudadanos 1.000 guías y 75.000 trípticos que han sido elaborados por la Policía Nacional junto al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En esos trípticos se recoge un decálogo de consejos y una serie de medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar atracos, robos, hurtos o timos.

Durante la campaña navideña, las diferentes unidades policiales llevarán a cabo un intercambio de información operativa y se proporcionarán al comerciante y al ciudadano consejos y medidas de seguridad que deben adoptarse para evitar que se conviertan en víctimas.

Además se unirán a esta campaña policías de ámbito municipal y autonómico, así como el personal que trabaja en el sector de la seguridad privada con el fin de mejorar, entre todos, la seguridad de los ciudadanos, que es el destinatario de todas estas medidas.

En este sentido, el dispositivo especial de 'Comercio Seguro' prevé la celebración de las Juntas de Seguridad que sean necesarias y se intensificará la colaboración con el personal de seguridad privada que preste servicio en los lugares y zonas de interés.

Consejos ante los robos

Entre los consejos para los ciudadanos, la policía recomienda no sacar dinero a requerimiento de desconocidos aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio.

Asimismo, se aconseja no llevar todo el dinero en una misma cartera o bolso.

Si se va a sacar dinero en un cajero, comprobar que nadie esté observando o siguiendo.

Igualmente, se pide no aceptar ayuda de desconocidos que supuestamente quieren ayudar, ya que en muchas ocasiones tras esa voluntad se esconde un delincuente que quiere aprovechar un descuido para apoderarse del su dinero.

Estas pautas y consejos para disfrutar de una Navidad segura serán también difundidos a través de los perfiles de @policia y de @interiorgob en Twitter.

Mediante tuit-consejos se quiere evitar que las compras, las aglomeraciones, las prisas, las fiestas, los desplazamientos o las supuestas obras de caridad escondan trampas para nuestros bolsillos o nuestra seguridad.

La aplicación móvil para smartphones Alertcops es el servicio de alertas de seguridad ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Si va a estar de vacaciones...

Desde la Policía se recuerda que el periodo navideño suele ser aprovechado para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones.

Por eso se señala la importancia de cerrar con llave la puerta de la vivienda cuando se sale de casa y no solo con el "resbalón", ya que es muy fácil acceder a su interior.

También se pide no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas e instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión así como no divulgar la ausencia del domicilio.