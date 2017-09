Pocos pimientos, de momento Un par de clientes hacen la compra en uno de los puestos del mercado. :: juan marín La venta de productos del campo en la plaza Joaquín Elizalde arrancó ayer con una escasa oferta I. GARCÍA Sábado, 9 septiembre 2017, 00:20

Arrancó ayer septiembre y con él comenzó a funcionar el tradicional Mercado de los Pimientos en la plaza Joaquín Elizalde de Logroño. Lo hizo, eso sí, a medio gas, puesto que apenas se instalaron en el lugar una decena de puestos, aunque todo hace indicar que con el paso de los días la oferta se multiplicará. «Esto coge color después de San Mateo», aseguraba un grupo de vecinos.

De hecho, y a pesar de su nombre, pocos pimientos se pudieron ver ayer a la venta en los expositores. Ajos, tomates (y tomatas) y cebollas fueron los protagonistas de la jornada. «La de hoy es más una toma de contacto», apuntaba Pepe, un productor de Alberite. «Ha habido mucha gente que ha venido y ha pagado, pero todavía no ha colocado su puesto», apostilló Manuel Izal, quien sí que se acercó desde la localidad navarra de Corella para poner a la venta una amplia variedad de ajos. «Este año, además, han venido muy buenos, casi mejor que nunca», aseguró.

Fue, por lo tanto, una mañana tranquila a la espera de que después de las fiestas la actividad aumente. De hecho, en el suelo, estaban hechas las marcas para delimitar los puestos y las previsiones apuntan a que en los días más intensos se acumulen 45 expositores en el enclave destinado para tal efecto.

A pesar de la escasa oferta y de ser el primer día del mercado, hubo clientes que no quisieron perder la ocasión de acercarse a la plaza para hacer algunas compras. «Yo vengo todos los años porque me pilla muy cerca de casa y me resulta muy cómodo», afirmó Marta, una de las vecinas de Logroño que no faltó a la cita. «Además, los productos que traen suelen ser muy buenos», apostilló.

Aquellos que, por el contrario, ayer no pudieron acercarse al mercado contarán con muchas más ocasiones durante los próximos meses. No en vano, la venta de productos agrícolas se prolongará durante los martes y los viernes de septiembre, octubre y noviembre, a excepción hecha de los días 19 y 22 de septiembre y 31 de octubre. Y conforme el calendario avance es de esperar que el género aumente y, entonces sí, el Mercado de los Pimientos podrá hacer honor a su nombre.