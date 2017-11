El pleno desestima rescindir el contrato a la empresa de la Casa del Cuento Antonio Díaz Uriel La propuesta de la oposición que apoyaban PSOE, Cambia Logroño y Ciudadanos también pedía la dimisión de la concejala Pilar Montes LA RIOJA Logroño Jueves, 16 noviembre 2017, 17:15

El pleno de Ayuntamiento logroñés, con los votos del PP y del PR+, ha desestimado la propuesta planteada por el PSOE, Cambia Logroño y Ciudadanos (Cs) de rescindir el contrato de rehabilitación de la Casa del Cuento con la UTE adjudicataria, tras su derrumbe el pasado mes de febrero.

La propuesta de estos tres partidos de la oposición también pedía la dimisión de Pilar Montes como concejala de Cultura por "la opacidad, falta de transparencia e inacción" en la gestión de ese proyecto, según informa la agencia EFE.

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha lamentado que los grupos de la oposición cataloguen de "opacidad y oscurantismo" el proyecto de la Casa del Cuento, que "ha sido el tema más tratado y debatido, dos veces en anteriores plenos".

Gamarra: «El proyecto no les importa nada»

Este proyecto, ha asegurado, "no importa nada" a la oposición porque si así fuera, "hubieran acudido a una reunión convocada el 15 de septiembre, donde tres concejales iban a ofrecer todo tipo de información sobre su construcción tras su derrumbe".

Sin embargo, "no acudieron porque era la víspera de San Mateo, una gran razón"; y, además, anunciaron que solicitarían un pleno extraordinario sobre la Casa del Cuento el 27 de septiembre y o lo hicieron hasta el 31 de octubre.

Los grupos de la oposición, ha afirmado, "disponen de toda la información que quieren a través de las comisiones informativas celebradas y el acceso a documentos que se les ha facilitado, a pesar de no tener derecho a todos".

Una dotación para los jóvenes

Para Gamarra, la Casa del Cuento en el parque Gallarza supone "una dotación para los más jóvenes en la zona centro de la ciudad, donde hay mayor envejecimiento de la población".

Ha reprochado a la oposición que "si el edificio del parque Gallarza se hubiera quedado sin uso, hubiera surgido una plataforma llamada 'Salvemos el colegio', con el mismo recorrido que la plataforma 'Salvemos el tren'", pero no se ha creado porque "el equipo de Gobierno tiene un proyecto con propuestas para este espacio".

El edificio donde se ubicará la Casa del Cuento se encuentra en "un espacio abierto, como es un parque, lleno de vida y vitalidad", ha dicho, por lo que esta actuación supone "implantar más actividades en Logroño para que puedan participar niños y mayores, tanto del centro como del resto de la ciudad".

Gamarra ha calificado de "gravísimo" que los grupos de la oposición, en sus intervenciones, hayan "hablado de responsabilidades de la empresa adjudicataria" en el derrumbe del edificio, ya que "cuando hay un accidente, se llevan a cabo muchos controles, por lo que no es responsable lanzar piedras sin datos".

«Fantástico el trabajo de Montes»

Ha calificado de "fantástico" el trabajo que desarrolla Montes como concejala de Cultura, por lo que "debe seguir al frente del área, ya que es una persona más que capacita para hacerlo", que lleva a cabo diversos proyectos culturales en la ciudad, como el nuevo festival literario CuééntaLO.

La concejala de Transparencia, Mar San Martín, ha reconocido que "opacidad es que una casa se derrumbe por la noche, sin dar explicaciones a nadie; y otra muy distinta fue el accidente ocurrido con el edificio de la Casa del Cuento el pasado mes de febrero", que se derrumbó por la tarde.

Ha declarado que "los técnicos son quieren informan si hay motivos o no para achacar el accidente a la empresa adjudicataria" y, como no existen, "la empresa pude continuar con las obras", por lo que "es alarmante que soliciten que un pleno decida si se indemniza o no a una empresa".

El proyecto de la Casa del Cuento, ha incidido, supone "recuperar un edificio emblemático de la ciudad" y destinarlo al fomento de la lectura de los niños, por lo que ha confiado en que "el contrato de construcción se pueda licitar en breve para que sea una realidad lo antes posible".

PSOE y Cambia: Un edificio polivalente

La portavoz municipal socialista, Beatriz Arraiz, ha calificado de "mala gestión y oscurantismo" la actuación del Gobierno local con la construcción de la Casa del Cuento, ya que no entiende "por qué hay que rescindir un contrato vigente sin solicitar responsabilidades ni indemnización a la empresa".

Con el nuevo contrato, ha avanzado, "es el momento de recapacitar sobre el servicio que se quiere prestar en el centro de la ciudad" y ha solicitado construir "un edificio polivalente y moderno, dirigido a distintos sectores de la población", no solo a los niños; y donde "se tenga en cuenta a los vecinos del entorno".

Su homólogo de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha coincidido en pedir la construcción de "un nuevo centro polivalente" y ha asegurado que Gamarra es "la 'reina Midas' de la irresponsabilidad, como ya hizo con otros proyectos, como la Gran Vía y el Centro de la Cultura del Rioja, que evidencian su falta de respeto a los ciudadanos y capacidad".

Ha declarado que Montes "no debería asumir las competencias de Cultura por su mala gestión" y ha considerado necesario "pedir responsabilidades a la empresa adjudicataria porque se les ha caído un edificio".

C's: Cultura sin ladrillos

Julián San Martín, portavoz de Ciudadanos, ha argumentado que "la construcción de la Casa del Cuento es un capricho del equipo de Gobierno", ya que "la cultura se puede hacer sin ladrillos", por lo que cree "innecesario" rehabilitar un edificio por 2,5 millones de euros para "fomentar la lectura infantil".

La promoción de la lectura, ha indicado, puede hacer "con mucho menos dinero" y ha coincidido con el PSOE y Cambia Logroño al solicitar la construcción de "otro edificio polivalente, con mayor uso y abierto a más ciudadanos".

PR+: Una sanción a la empresa y espacio verde

El concejal regionalista, Rubén Antoñanzas, ha asegurado que el derrumbe de la Casa del Cuento demuestra que se trata de la "peor" gestión del equipo de Gobierno, ya que no comprende "por qué no se sanciona a una empresa, mientras que son los logroñeses quienes tienen que pagar esa mala actuación".

En lugar de construir un edificio, ha planteado que no se levante ninguna construcción y, así, ganar espacio verde para la ciudad, a lo que ha añadido que visualiza un espacio polivalente que valga para niños y personas de la tercera edad".