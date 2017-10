La plataforma educativa 'Racima' no funciona bien Jueves, 12 octubre 2017, 23:17

La primera llamada denuncia «el mal funcionamiento» de la plataforma educativa 'Racima', contratada por la Administración regional a una empresa para realizar todas las tareas y actividades relacionadas con la gestión académica y administrativa de los centros, así como el seguimiento educativo de los alumnos. La mujer, que habla como profesora y madre, afirma que, después de un mes del comienzo de curso, tenía que haber empezado a funcionar ya, «pero no lo ha hecho». «Como profesora no puedo comunicar a los padres que sus hijos han faltado a clase o colgar trabajos, y como madre tampoco puedo consultar nada sobre lo que hace mi hijo. No funciona en absoluto y eso que desde la Comunidad Autónoma estamos pagando todos mucho dinero, que al final resulta totalmente inútil. Es un desastre total y alguien tendría que hacer algo», asegura.