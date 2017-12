Un plagio que quedará en anécdota LA RIOJA Logroño, al igual que Manterola, descarta acciones contra la copia del puente | El Ayuntamiento no se plantea denunciar el calco del diseño del Cuarto Puente después de que el autor lo asuma como «algo frecuente» JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 15 diciembre 2017, 08:11

«No estamos acostumbrados a litigar cuando nos plagian nuestros proyectos», resumía el ingeniero y autor del Cuarto Puente de Logroño, puente Sagasta oficialmente, después de comprobar, según la documentación aportada por Diario LA RIOJA, que el municipio boliviano de Tarija va a construir una copia de su infraestructura sobre el río Ebro.

El Ayuntamiento de Logroño no se plantea emprender acciones legales y más teniendo en cuenta las declaraciones de Manterola a este periódico. De hecho, fuentes oficiales de la Administración local confirmaban que la noticia de la 'copia boliviana' se ha tomado como una anécdota que ha dado lugar a todo tipo de 'chascarrillos'. Una curiosidad más que no pasará de ahí pues, no en vano, el propio autor del proyecto original lo asume como «algo frecuente».

Las infografías presentadas por el Gobierno municipal de Tarija capital, séptima ciudad de Bolivia cercana a los 180.000 habitantes, no admiten lugar a dudas. Se trata de un calco del puente Sagasta de Logroño y así lo confirmaba el pasado lunes el propio Manterola.

Que en ingeniería casi nunca se hable de plagio es aceptado por autores... y por administraciones

Un periodista de Guadalquivir TV, televisión local de Tarija, se puso en contacto con Diario LA RIOJA para denunciar la proyección de un «puente de similares características al puente Sagasta de Logroño». Y lo hizo tras ver la infraestructura logroñesa en Google de manera casual pese a haber sido presentada como «única». «Puse las palabras puente de arco y me apareció el de Logroño», cuenta Roger Burgos.

La realidad es que, como se ve claramente, es una copia. Sin embargo, en ingeniería casi nunca se habla de plagio. Todos los puentes atirantados resultan similares y algunos son casi idénticos a otros, pero nadie se considera plagiado por ello. Lo explicaba Manterola quien aseguraba que, «no es que me guste, pero a uno le queda cierta satisfacción de saberse copiado pues es una forma de reconocerte un trabajo bien hecho».

El Ayuntamiento, en ese sentido, se sentía ayer orgulloso del Cuarto Puente y, en parte, que con la copia otros reconociesen el mérito que tuvo en su día apostar por el 'Sagasta'. Manterola, en cualquier caso, se muestra preocupado por la ejecución que hagan del mismo. «Es una obra compleja y a saber si están preparados para desarrollarla», avisa.