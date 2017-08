Una web australiana incluye la 'Skate Plaza' logroñesa en el 'top 10' mundial El parque de patinaje de Logroño en una imagen de archivo / Juan Marín Los materiales y texturas usados en el suelo hacen especial este parque REBECA BENÉS Miércoles, 16 agosto 2017, 18:30

El año pasado vio la luz en Logroño un proyecto que los aficionados al deporte de ruedas llevaban años demandando. Se trata de una 'Skate Plaza' que, en apenas unos meses, se ha colado en la lista de las diez mejores pistas de skate de todo el mundo, según un artículo publicado en una web australiana del reconocido arquitecto australiano Darren White. El listado, titulado 'Los 10 mejores parques que no he diseñado', enumera una decena de lugares que han «cambiado la forma de entender los skateparks y, en consecuencia, cómo diseñarlos». Según explica, lo «gracioso» es que él no ha podido probar ninguno de ellos aunque, aún así, «son muy inspiradores y sorprendentes, y amplían la manera de entender estos lugares».

Pero, ¿qué tiene de especial la plaza recreativa logroñesa? Según White, las texturas y materiales usados en ella «añaden una dimensión completamente diferente en cómo te sientes cuando patinas sobre el parque». Si se hubiese construido solamente con hormigón liso «sería muy parecida al resto», explica el arquitecto, no obstante «los sonidos y vibraciones que se crean cuando ruedas por los diferentes tipos y tamaños de adoquines hacen que la experiencia sea de un nivel superior».

La 'Skate Plaza' de la capital riojana se encuentra junto a la rotonda de Tirso de Molina con Lobete y tiene capacidad para que entre 30 y 40 personas con patines, monopatines o bicicletas BMX la usen al mismo tiempo. El artífice de la misma es Daniel Yábar Ramos, un joven arquitecto logroñés con más de una docena de pistas repartidas por toda España y que se está consolidando como uno de los referentes a nivel nacional en obras de este tipo.

La idea de hacer una que recordase al Espolón surgió -explica Yábar en su página web- porque durante años éste fue el lugar preferido por los 'skaters' para rodar y hacer saltos de todo tipo. Al estar en un lugar tan céntrico y concurrido se generaron conflictos y quejas vecinales. El proyecto resultante aportó una imagen de plaza urbana que cuenta con escaleras, desniveles, barandillas, y rampas...

Fueron los jóvenes logroñeses quienes solicitaron este espacio y asesoraron al Ayuntamiento sobre la ubicación y características que debía tener para cumplir con las expectativas de toda una generación de patinadores. Ahora, todos ellos pueden disfrutar libremente y sin problemas de un lugar destinado exclusivamente a los amantes de este deporte y presumir de que lo hacen en una de las mejores pistas del mundo.