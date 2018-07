El PR+ pide que la propiedad limpie el edificio de Correos Antoñanzas considera que está en «situación de abandono» y presenta un estado de «deterioro» que es «una vergüenza» LA RIOJA Miércoles, 11 julio 2018, 12:28

El concejal del PR+ de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha pedido que el Ayuntamiento inste a la propiedad del antiguo edificio de Correos, el Grupo Hotusa, a limpiar y sanear el entorno del inmueble, que está en «una situación de abandono» y presenta un estado de «deterioro» que es «una vergüenza».

En una rueda informativa que recoge Efe, Antoñanzas ha añadido que se debe producir «una intervención urgente, que incluya la colocación de una nueva malla más acorde con el casco histórico» de Logroño, dado que la actual está rasgada en algunos tramos y en otros está rota o ha desaparecido. Ha precisado que en esa nueva malla del edificio, que está cerrado desde hace catorce años, se podría contar con una imagen artística o la proyección de cómo quedará este inmueble de la calle San Agustín una vez restaurado, tal como se hace en otras ciudades.

Antoñanzas cree que si no se produce esa limpieza y saneamiento, el Ayuntamiento debería actuar de forma subsidiaria, dentro de la obligación que tiene como administración local de mantener los espacios de la ciudad. «Nuestro objetivo no es otro que, hasta que se produzca su apertura, el Consistorio vele por una imagen digna y limpia del entorno de esta construcción de nuestro casco histórico», ha dicho. Para él, «la cantidad de basura que queda al descubierto ofrece una imagen de insalubridad y abandono que no nos podemos permitir», por lo que «esta situación es una ofensa para la ciudad de Logroño, una falta de respeto para nuestro patrimonio, para nuestra imagen de ciudad, para el turismo y para nuestro Casco Antiguo».

Ha insistido en que «urge» mantener la limpieza adecuada de las calles, vías, edificios y cualquier punto de Logroño, pero, en este caso, que «un edificio tan singular presente semejante estado de deterioro es una vergüenza». Ha defendido que es necesaria «una intervención urgente» porque «ese edificio no puede permanecer así mucho más tiempo, independientemente de la actuación posterior de rehabilitación que se lleve a cabo, y la limpieza debe ejecutarse sin demora alguna».

Neobarroco riojano

Este edificio de Correos data de 1932, se le considera uno de los mejores ejemplos del neobarroco riojano y, en el Plan general, tiene una protección de orden tres, ha recordado Antoñanzas.

La historia reciente de este inmueble, que en 2003 cerró sus puertas como oficina central de Correos en Logroño para ser rehabilitado, ha sido «un auténtico calvario para el edificio, para su área de influencia y para todos los logroñeses», ha dicho. Los ciudadanos han «aguantado» que el PP y el PSOE se echaran la culpa mutuamente ante la paralización del edificio, pero «no han aportado soluciones», según el edil regionalista.

También ha indicado que, en abril de 2007, la sociedad estatal de Correos aprobó la adjudicación de edificio por 2,01 millones de euros a Tarso Properties, que pertenece al grupo hotelero Hotusa, para convertirlo en un hotel de la cadena Eurostars. Entonces, según Antoñanzas, la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, «no dudaba en calificar la adjudicación de excelente noticia» por «la rehabilitación de un edificio histórico de notable valor patrimonial, respetando su alto grado de protección y la regeneración del Casco Antiguo».

«La alcaldesa y los responsables de Correos se hicieron la foto, se felicitaron mutuamente y prometieron convertir ese inmueble en un símbolo de progreso y recuperación», según Antoñanzas, pero, «un año y tres meses después, el entorno del edificio presenta un aspecto deplorable, donde se acumula suciedad que queda a la vista».