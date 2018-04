«No pedimos tanto»: sólo que recojas la caca de tu perro D.M. La nueva campaña de concienciación ciudadana sobre limpieza pide a los dueños de mascotas que recojan las heces de los animales DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 12 abril 2018, 13:06

'No pedimos tanto, mantén limpia tu ciudad'. Este es el lema elegido por el Ayuntamiento de Logroño para la tercera campaña de concienciación ciudadana sobre limpieza dirigida a los dueños de mascotas. El concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, Jesús Ruiz Tutor, ha anunciado hoy que durante el presente mes de abril, hasta el día 27, se realizarán acciones para recordar la obligatoriedad de recoger las heces de las mascotas y resolver las dudas que pueda haber sobre posesión, responsabilidad y limpieza de los animales de compañía. Además de carteles, de lunes a jueves dos educadores ambientales recorrerán parques y plazas de la ciudad en horario de 18.30 a 21.30 horas para informar a los ciudadanos, sobre todo a los dueños de mascotas, y repartir folletos y 'kits' con bolsas para recoger las heces de los animales; y los viernes se colocará un expositor en un lugar más céntrico de la ciudad de 18 a 21 horas.

Jesús Ruiz Tutor ha informado de que a día de hoy hay registrados 16.448 perros, 2.273 gatos y 158 hurones en Logroño. «Son muchos animales los que tenemos conviviendo con nosotros y no es justo, no hay derecho, a que alguien abra la puerta de su casa, deje que su perro de una vuelta por ahí y luego vuelva. Son pocos los que hacen esto, hay que reconocer que mayoritariamente los vecinos de Logroño cumplen, pero los pocos que incumplen provocan una situación que no merecemos», ha declarado el edil logroñés apelando a cumplir con la responsabilidad. El objetivo de la campaña es llegar a 8.000 personas. «Esta es una lluvia fina que tiene que calar a todos», ha descrito Ruiz Tutor.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño ha recordado que las sanciones por el incumplimiento de la ordenanza municipal de tenencia de animales pueden ser de hasta 150 euros (y de hasta 900 euros en caso de reincidencia). «Es algo que tenemos que interiorizar, si queremos tener una mascota la tenemos que tener en las mejores condiciones», ha advertido Ruiz Tutor. Además de esta, el Consistorio logroñés realiza anualmente otras dos campañas de concienciación relacionada con los animales de compañía: 'Adóptame', para promover la adopción de animales del centro municipal de acogida, y '¿Quién es quién?', para informar sobre la obligatoriedad de identificar a los animales mediante un microchip.