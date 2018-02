A patadas contra las vallas 00:10 Unos chicos la emprenden a golpes contra un vallado que delimita el Parque del Iregua, junto a Marianistas LA RIOJA Logroño Jueves, 15 febrero 2018, 12:22

Las cosas no se rompen solas. Las farolas no se caen, las paredes no se pintan, las flores no se van andando. Y las vallas no se caen solas: alguien suele "ayudarlas".

El vídeo que corona estas líneas lo grabó ayer por la tarde (minutos antes de las tres) un vecino de Logroño que pasaba en el autobús urbano cerca de Marianistas.

Allí, en la parada situada junto a Marianistas, observó con asombro cómo un grupo de chavales (no tan niños, pero sin llegar a jóvenes) la emprendía a patadas contra el vallado de madera que cierra el Parque del Iregua, junto a la parada de autobuses.

Una lástima, en fin. La lluvia en el cristal hacía que no se reconociera a los críos, pero por si acaso hemos 'emborronado' un poco más la imagen para preservar la identidad de los menores. Pero lo que hacen, se ve: mala educación que pagaremos todos.

El sitio está apenas a cien metros de otra parada de autobús que hace unas semanas fue destrozada en dos ocasiones casi consecutivas.