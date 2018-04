Pasos por la huerta Los participantes completaron los doce kilómetros del paseo matutino. :: justo rodríguez La primera cita de los décimos 'Paseos Saludables' congrega a 900 personas DIEGO MARÍN A. Lunes, 2 abril 2018, 00:11

LOGROÑO. La primera cita de la décima edición de los 'Paseos Saludables' que organiza el Gobierno de La Rioja congregó ayer a más de 900 personas que completaron el recorrido de 12 kilómetros por el parque del Iregua y las huertas de Varea. Marisa Farraces, abulense de 66 años que lleva más de 40 años residiendo en Logroño, se dispuso en primera línea de salida porque es asidua: «Me gusta por hacer deporte, llevar una vida sana y reunirte con las amigas». Ella anda habitualmente, tres veces por semana, pero el 'Paseo Saludable' le agrada «por el ambiente y el paisaje, que me encanta».

Por otra parte, pero también situada en primera fila, estaba Margarita Cámara, logroñesa procedente de Ojacastro que también ha acudido siempre que ha podido «porque me gusta caminar, es bueno para mi salud». Ella prefiere acudir sola al paseo, «aunque luego siempre me encuentro con gente, porque así voy a mi ritmo». Anda, incluso, en casa, donde dispone de una cinta para practicar deporte. «Pero aquí vamos por sitios que no conocía, como el camino Viejo de Alberite, por el que luego he ido yo a mi aire. Y hoy, aunque conozco parte de las huertas de Varea, quiero ver el recorrido que se hace», detalló Margarita.

La convocatoria fue un éxito, a pesar de lo inclemente que prometía ser la jornada, pero la meteorología, al final, fue buena. Juan Ramón Rábade, director general de Salud Pública y Consumo del Gobierno de La Rioja, área organizadora del evento, justificaba el éxito de la actividad porque «cada vez buscamos más el ocio saludable y la oportunidad de compartir un momento agradable con amigos».

Uno de los muchos perros que acudieron junto a sus dueños al paseo tuvo que ser atendido al paso por el parque del Iregua y llevado a un veterinario.