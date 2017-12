Pasos elevados que no funcionan en Torrecilla Lunes, 18 diciembre 2017, 23:45

Pasar por las travesías de Torrecilla «hace años que conlleva un peligro para los transeúntes», opina nuestro primer lector del día. «Hay letreros con limitación de velocidad, pero los conductores no hemos hecho caso de ellos», apunta antes de añadir también que «ante las peticiones insistentes del Ayuntamiento, la Consejería de Obras Públicas o el departamento que sea han adecuado pasos elevados con la pretensión lógica de evitar que los vehículos circulen a más velocidad». Sin embargo, agrega también que «la actuación les ha salido mal, muy mal. No tienen el relieve necesario, que se ve en otras travesías de cualquier pueblo riojano y, además de mal colocados, son insuficientes». Según dice, «el pueblo espera que esta necesidad sea replanteada, ya que se pasa por encima de estas barreras sin que el coche lo note». «Si lo dejan así tomen nota del refrán que dice que para este viaje no se necesitaban alforjas», concluye el lector.