Partidarios de la jornada partida de la Enseñanza se plantean la vía judicial Alumnos, en el patio del colegio La Enseñanza. / Juan Marín Los padres argumentan que los votos no estuvieron custodiados y cuestionan el argumento para validar las papeletas anuladas LA RIOJA Viernes, 16 marzo 2018, 09:19

logroño. Un grupo de padres y madres del colegio La Enseñanza, partidario de la jornada partida, se plantea solicitar la suspensión de la resolución de la Consejería de Educación, en la que que, tras declarar válidos siete de los once votos anulados, permite al centro instaurar la jornada continua a partir del próximo curso académico. Las familias movilizadas no están de acuerdo con la forma en que la Consejería de Educación y la dirección del centro han llevado todo el proceso, por lo que estudian presentar un recurso por vía judicial, a través de lo Contencioso-Administrativo, contra el dictamen de Educación.

Más Educación declara válidos siete votos anulados y da la victoria a la jornada continua en La Enseñanza

Los posibles recurrentes advierten «importantes irregularidades», entre ellas una modificación del censo escolar «por parte de la dirección del colegio el mismo día de las elecciones y una vez iniciadas estas, rebajándolo de 892 a 890», una modificación que para la que, según entienden, no es competente ni la dirección del centro ni la mesa electoral. Hay que recordar que para que el proceso saliera adelante era necesario el 60% de apoyos del censo. Además, consideran que los votos no estuvieron suficientemente custodiados al «permitir el acceso» a las papeletas a un grupo de padres partidarios de la continua, «todo ello sin ningún tipo de garantía legal que permita determinar que los mismos no pudieron ser manipulados».

Por otro lado, señalan que la consideración de los votos como nulos la aprobó la mesa por unanimidad, antes de efectuar el recuento, «pero sin que se reflejara en un acta, ni se explicara el motivo de su nulidad, y sin que se custodiaran para una posible revisión». Así, plantean que hay lugar para cuestionar los argumentos ofrecidos sobre la invalidez de los votos, cinco de ellos con dos papeletas adheridas, una válida y la otra en blanco. Sobre las papeletas adheridas, señalan que la Loreg dice que serán nulos los votos que contengan dos papeletas de distinta candidatura, aunque una lleve la cruz.