Un parcheado casi total en el puente de Vara de Rey Numerosos operarios se afanaron hasta primera hora de la tarde por concluir los trabajos -pintura de señalización incluida-. :: miguel herreros Los trabajos, sin previo aviso, se prolongaron hasta primera hora de la tarde con las lógicas afecciones en el tráfico Arreglan 800 metros cuadrados de asfalto entre Duques de Nájera y Club Deportivo J. C. LOGROÑO. Miércoles, 30 agosto 2017, 00:23

Todo empezó sin previo aviso... aunque ya desde la noche anterior, con la colocación de vallas señalizadoras en las zonas de aparcamiento y las idas y venidas de la grúa retirando algunos vehículos a fin de despejar la zona, el vecindario intuía algo.

La magnitud de las obras, en cualquier caso, venía a confirmarse en la mañana de ayer. Maquinaria pesada trabajando desde primera hora de la mañana y hasta primera hora de la tarde en el parcheado del tramo de Vara de Rey comprendido entre la rotonda con Duques de Nájera y el cruce con Club Deportivo, especialmente en la cuesta del puente sobre el ferrocarril.

800 metros cuadrados de superficie asfaltada, según el propio Ayuntamiento de Logroño, dentro del contrato anual de mantenimiento, conservación y mejora de vías urbanas. Un parcheado puntual posterior a la campaña de asfaltado desarrollada los pasados meses de marzo y abril. Unas obras que, además, se unían a las que se registran desde el lunes -y que seguramente concluirán hoy- en la esquina entre Vara de Rey y la calle Huesca, a escasos metros, donde se están modificando dos arquetas de telecomunicaciones.

El Ayuntamiento no avisó de las obras a los medios al no suponer cortes en el tránsito

«Esto no se puede hacer sin aviso» y «mira si han tenido otras semanas de agosto menos concurridas para hacerlo», eran algunos de los comentarios más escuchados en una mañana repleta de largas filas de vehículos en los carriles en los que se iba permitiendo el paso. Y es que, según fuentes municipales, de tales obras no se avisó a los medios de comunicación -como viene siendo habitual- al no estar previstos cortes como tal sino una reducción de carriles en el peor de los casos.

«El tránsito rodado ha quedado garantizado en todo momento», precisaban tales fuentes oficiales ante las lógicas afecciones en el tráfico dando cuenta de que en todo momento hubo en servicio un carril por sentido.