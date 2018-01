Los padres de la Enseñanza votan a favor de abrir el proceso de la continua, pero el 'quorum' podría no ser suficiente Edificio de Primaria, situado en avenida de la Constitución / Sonia Tercero El 72'9% de los participantes en la consulta del lunes respaldan una nueva votación, que decidirá el horario del próximo curso, pero el "sí" sólo representa el 52,4% de los padres totales Á. AZCONA LOGROÑO. Viernes, 19 enero 2018, 09:12

Los padres del colegio La Enseñanza votarán la jornada continua el próximo mes, que en caso de prosperar entraría en funcionamiento el curso académico 2018/19. La dirección del colegio ha tomado la decisión tras los resultados obtenidos en el sondeo «no vinculante» del pasado lunes en el que las familias otorgaron a la iniciativa un amplio apoyo. En concreto, según los datos facilitados a última hora de ayer y hechos públicos tras la comunicación formal realizada al Consejo Escolar y posteriormente a las familias, el 72'92 por ciento de los votantes respaldaron con su papeleta llevar a cabo una nueva consulta (esta vez vinculante) frente al 26'9 por ciento que se mostraron en contra.

Concretamente, de los 643 votantes de un censo de 894 padres y madres con derecho a voto, se emitieron 469 votos favorables y 173 negativos. Un saldo suficiente para llevar a cabo la consulta, pero que, como advirtió ayer el director del centro, Félix Ruiz, podría no serlo para respaldar definitivamente el cambio. «Los datos hay que tomarlos con la máxima prudencia pues si se repitieran, no se conseguiría el apoyo necesario para adoptar la jornada continua». Como recordó, la orden de Educación exige un respaldo del 60% del censo y «nos hemos quedado en un 52,4 por ciento». Así las cosas, la decisión final la tienen las 200 familias que no han votado, «en sus manos está que se implante o no el nuevo horario», por lo que remarcó la importancia de su participación en la nueva apertura de urnas.

Los datos del sondeo consultivo, pese a celebrarse el pasado lunes, no trascendieron hasta tres días después. Tras informar al Consejo Escolar, el equipo directivo, con el visto bueno de la dirección titular, y una vez estudiados los datos en su conjunto, consideró oportuno solicitar a dicho órgano de representación la apertura del proceso de implantación de la jornada continua. Dicho proceso prevé la convocatoria de reuniones informativas y se cerrará con la votación que se celebrará previsiblemente el 19 de febrero. Como primera medida, desde hoy y hasta el 25 de enero quedará expuesto en la portería el censo de padres, madres y tutores convocados para participar..

Si finalmente las familias respaldan el cambio de jornada escolar, el horario en Infantil y Primaria sería de 9.00 a 14.30 horas, con un recreo de media hora y un descanso de diez minutos. En la actualidad, los alumnos asisten a clase de 9.00 a 13.00 horas y de 15.30 a 17.00. El servicio de comedor seguiría como hasta ahora, de 14.30 a 17 horas y se plantearían dos ofertas extraescolares, en horario de 16.00 a 17.00 horas y de 17.00 a 18.00 horas. El programa incluye clases de gimnasia, inglés, alemán, italiano, danza etc.