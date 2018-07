El pacto que va desde el soterramiento a la candidatura de Cuca Gamarra Al temario de estos encuentros, convertidos en trimestrales, se ha añadido la evolución de las enmiendas a los Presupuestos de cada ejercicio LA RIOJA LOGROÑO Martes, 10 julio 2018, 23:30

Este tipo de reuniones entre las dos formaciones se convirtieron en periódicas al poco del inicio de la legislatura y se celebran cada tres meses. Su temario se ha ido ampliando con el tiempo, de forma que, además del 'pacto de investidura suscrito en el 2005 y que servía para la sesión de votación que deparó la elección de Cuca Gamarra, se ha sumado la marcha de las enmiendas que cada año presenta Ciudadanos a los Presupuestos. No en vano su voto suele ser necesario para que salgan adelante las Cuentas. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al acuerdo de investidura? El documento que se firmó con pompa en el Hotel Carlton de la capital riojana tenía hasta 33 puntos diferentes, que iban desde el soterramiento de la vía a la reforma de la plaza de Abastos, pasando por la apertura de avenida de la Sierra o la exigencia de que Gamarra no volviera a presentarse a las elecciones municipales, dado que ya lleva dos mandatos al frente del Consistorio.

En febrero, el portavoz naranja advertía al equipo de Gobierno de que «si no hay impulso, ilusión y voluntad política, que lo dejen». «Éste es el primer aviso, damos de plazo hasta el verano», señaló el concejal entonces, que añadió que si no se cumplen una serie de medidas, «si no hacen esto y más, que no cuenten con Ciudadanos».

Ayer, llegado ya el verano y pese a que siguió quejándose de inactividad, no se habló de medidas drásticas sino de mantener la presión para que se actúe.