La oposición municipal pide implantar el 'sacrificio cero' en Logroño en tres años J. Manuel Zúñiga (Cambia), J. Luis Díez (PSOE), Rubén Antoñanzas (PR+) y Alfredo Ruiz (Cs). :: díaz uriel Los cuatro grupos creen que es posible dejar de sacrificar animales con campañas de concienciación y sin grandes costes ÁFRICA AZCONA* AAZCONA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 30 noviembre 2017, 23:15

La oposición en pleno pidió ayer que la futura Ordenanza municipal de Animales, cuyo borrador acaba de entrar en la fase de alegaciones, contemple el 'sacrificio cero' en la ciudad y, para conseguirlo, abogan por campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía que lleven a un menor abandono de animales. Los cuatro grupos -PSOE, Cambia, Ciudadanos y PR+- consideraron este un aspecto «irrenunciable» en la redacción del nuevo texto. Máxime cuando se trata de «la propuesta más numerosa recibida de los últimos Presupuestos Participativos», tal y como recordaron ayer sus portavoces en una rueda de prensa en la que dieron a conocer sus enmiendas conjuntas para el cambio de esta norma, que debe incluir, además, «la eliminación del ADN canino y la regulación de las colonias felinas».

El portavoz socialista, José Luis Díez Cámara, señaló que las propuestas pretenden «adaptarse, por fin, a las necesidades de los ciudadanos» y rechazaron que «supongan un coste elevado», frente a lo defendido por el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, que ya ha advertido sobre «las importantes consecuencias económicas que supone asumir una mayor población de animales derivados del 'sacrificio cero' total. El concejal de Cambia Logroño, José Manuel Zúñiga, insistió en que es posible llegar a dejar de sacrificar perros «como inciden todas las asociaciones animalistas», y dijo que hay que poner el horizonte temporal en tres años, «que se puede revisar de manera anual, para mejorar las distintas actuaciones que se desarrollan y poder lograrlo». «Si Ruiz Tutor opina lo contrario -añadió- es porque no desarrolla las campañas adecuadas de esterilización ni de información para evitar que se abandonen los animales». También responsabilizó al edil de que la ordenanza de animales lleve «tanto retraso, ya que hace un año se llegó a un acuerdo que no aceptó Intervención por un informe económico basado en datos no reales».

Respecto a la creación de la nueva Oficina de Protección Animal, planteó que su ubicación adecuada sería el Centro de Acogida de Animales como «una oportunidad para gestionar distintos temas relacionados con animales».

PSOE, Cs, Cambia y PR+ dieron a conocer ayer sus enmiendas conjuntas a la Ordenanza de Animales

Por su parte, el concejal de Cs Alfredo Ruiz consideró que el ADN animal no puede utilizarse como «patrón obligado de reconocimiento animal», ya que se trata de una medida «abusiva e ineficaz para reducir excrementos».

Consideró que la prueba no siempre es válida como sistema de identificación, «ya que muchos orines de los animales se acumulan en un mismo espacio y no es válido el ADN resultante». Por su parte, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, planteó que «las colonias felinas deben ser objeto de control y registro para conocer su ubicación y llevar a cabo un control sanitario, además de la esterilización de los gatos».

Con las colonias registradas y controladas, precisó que «se garantiza la correcta alimentación de los animales» y eliminan posibles «conflictos vecinales», para lo que podrían ser atendidas por voluntarios, pero «el Ayuntamiento debe asumir el coste y no lo que pretende el equipo de Gobierno, de que la alimentación y la esterilización la costeen los propios voluntarios».

El portavoz regionalista confió en que el Ejecutivo local del PP «decida negociar estas enmiendas y entre todos llegar a un acuerdo para poder aprobar la Ordenanza de Animales».