Once empresas presentan sus ofertas a la reforma del nudo de Vara de Rey La asistencia técnica para el control de la obra ha atraído cuatro propuestas en la licitación convocada para ello M.J.LUMBRERAS Miércoles, 25 abril 2018, 23:56

logroño. Finalizado el plazo establecido para ello, hasta once empresas han presentado sus ofertas a la licitación organizada para determinar quién se encargará de la construcción del nuevo nudo de Vara de Rey con Duques de Nájera, actuación que incluye un nuevo túnel hasta Miguel Delibes y una rotonda entre Belchite y Pino y Amorena. Todavía no se conoce el contenido de las proposiciones. De hecho, la apertura de los sobres con la documentación administrativa no se abrirá hasta dentro de una semana larga, en concreto, hasta el día 27. Después habrá que ir conociendo los demás términos de las proposiciones, incluidos los económicos.

Pero la de la obra como tal no era la única licitación relacionada con esta glorieta vinculada a la obra del ferrocarril. Y ello porque también salió a concurso público la asistencia técnica de control de la obra, procedimiento que ha suscitado el interés de otras cuatro empresas.

LAS CLAVES uLicitación Convocada a través de la plataforma de Contratación del Ministerio de Hacienda por 7.716.307 (IVA incluido), el plazo de presentación de ofertas finalizó el martes, día 17. uEl interés Se han recogido once proposiciones, cuyo contenido se irá conociendo en las próximas semanas. La parte de la documentación administrativa se abre el 27 de abril. uLa actuación La reforma incluye el nudo de Vara de Rey con Duques de Nájera, pero también la bajada de la cota de Vara de Rey en la zona del puente, el túnel de Duques de Nájera a Miguel Delibes, la rotonda de Belchite con Pino y Amorena y zona verde.

La licitación de la actuación del nudo de Vara de Rey con Duques de Nájera partía con un presupuesto de 7.716.307 euros -IVA incluido-. La intervención correrá a cargo de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril (Lif 2002) en todo menos en lo que tiene que ver con el túnel que unirá Duques de Nájera con Miguel Delibes, una obra de 1,3 millones de euros que correrá por cuenta del Ayuntamiento logroñés y de la Comunidad Autónoma, dados los cambios por los que ha pasado la planificación de esta parte del proyecto.

Si todo va según lo previsto, las obras se desarrollarán en 20 meses, con los trabajos repartidos en cuatro fases con la intención de causar las menos molestias posibles.