Los nuevos de la plaza de abastos Ana Ladrón y Juan Carlos Atienza, 'nuevos en esta plaza', ayer, durante su primer día. :: díaz uriel Ana Ladrón y Juan Carlos Atienza ofrecerán frutas y verduras ecológicas de producción propia en 'La Casilla', abierta en la primera planta del edificio Una pareja de Alfaro abre el primer puesto en diez años en el mercado de San Blas JAVIER CAMPOS LOGROÑO. Jueves, 29 marzo 2018, 23:36

«Suerte, Ana». «Que vaya bien, Juan Carlos». Los mejores deseos de clientes, conocidos y amigos se sucedían ayer en 'La Casilla', donde las frutas y las verduras ecológicas dan color y la pareja de Alfaro pone rostro a un nuevo puesto de la plaza de abastos, el primero en abrir en al menos 10 años tras las diferentes licitaciones que se han ido sucediendo en el tiempo y que han ido quedando desiertas.

Ana Ladrón y Juan Carlos Atienza, de 36 y 50 años respectivamente, son los encargados de llevar el producto directamente de la huerta de Alfaro al mercado de Logroño. Una andadura que inician en los números 5 y 6 de la primera planta del histórico edificio de Fermín Álamo, aunque ya llevan un largo camino recorrido -desde el año 2010 cultivan desde el respeto y el cuidado al medio ambiente-.

No todos los días abre un puesto en la plaza de abastos de Logroño, no. Ni siquiera todos los años. Como mucho ha habido traslados -generalmente de la primera a la planta baja-. Así que cualquier apertura o inauguración se convierte en noticia en el mercado de San Blas, sí. «Traemos nuestra producción cada sábado a la muestra agroecológica en la plaza Once de Junio, y lo cierto es que lo de establecernos aquí ha sido por la demanda de la clientela», explica el matrimonio, quien añade que al partir de una «clientela superfiel», ya fidelizada de antemano, el negocio es «toda una apuesta de futuro».

LAS FRASESAna Ladrón Agricultora «Partimos con una clientela ya hecha, que ha demandado nuestra presencia en Logroño» Juan Carlos Atienza Agricultor «Conocíamos el mercado, nos gusta el sitio, el edificio en sí y lo cierto es que vemos posibilidades»

Ana y Juan Carlos, hijos de agricultores, lucen con orgullo el certificado del Consejo Regulador de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), los primeros además en un plaza en la que son nuevos pero que, desde siempre, «les encanta». «Conocíamos el mercado, nos gusta el sitio, el edificio en sí y vemos posibilidades», cuentan. De momento, y con el futuro del 'San Blas' en el aire, tienen contrato hasta 2021, cuando expiran la totalidad de las concesiones. Seguirán, eso sí, con los repartos a domicilio que ya llevan a cabo en Logroño, Calahorra, Arnedo y, como no, Alfaro.

«No somos competencia de la agricultura convencional, porque aquí tenemos otro apellido diferente: somos ecológicos», dicen quienes presumen de que cada producto que ofrecen, de temporada y riojano, tiene nombre. «Las legumbres, por ejemplo, son de Jesús Ochoa, de Santo Domingo», explican. Ana y Juan Carlos están convencidos de lo que hacen -él es presidente de la Asociación de Productores y Elaboradores Ecológicos de La Rioja (ARIECO)- y, de hecho, invitan a todo aquel interesado a visitar las tres hectáreas de producción que miman en La Rioja Baja.