Las nuevas bicis 'de alquiler' logroñesas, en tres meses Una de las antiguas bicicletas del sistema de 'préstamo' logroñés / Antonio Díaz Uriel El Ayuntamiento renueva el sistema de bicis urbanas con la idea de que sea "una opción de movilidad" EFE Logroño Lunes, 14 agosto 2017, 17:11

Logroño contará, en un plazo de tres meses, con un sistema de alquiler de trescientas bicicletas, las 24 horas del día y los 365 días del año que sustituirá al sistema actual, "de préstamo", tal y como ha anunciado hoy el concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética, Jesús Ruiz Tutor.

En rueda de prensa, Ruiz Tutor ha informado de que, el pasado miércoles, la Junta de Gobierno aprobó la renovación del contrato de 'Logrobici', en manos de la empresa IMPURSA S.A, Sociedad Unipersonal.

Una renovación que ha definido de "sustancial" y "compleja" para que el uso de la bicicleta pueda transformarse de "paseo" a "opción de movilidad".

La ciudad dispondrá de trescientas bicicletas para adultos (Ruiz Tutor ha explicado que no se incluyen para niños por un problema de "responsabilidad civil") y veinte puntos (estaciones) para dejarlas.

El nuevo contrato incluye, como novedad con respecto al anterior, la obligatoriedad de reponer un diez por ciento de las bicicletas a partir del segundo año. Además, amplía uso durante todo el día y los 365 días del año .

Casi 200.000 euros de inversión

La implantación del mismo se efectuará en un plazo de tres meses y el Ayuntamiento de Logroño asume la inversión inicial, 198.768 euros, cantidad que será fraccionada en seis anualidades, y la actual empresa adjudicataria, IMPURSA, S.A., el mantenimiento, la explotación y los costes del cambio del sistema.

Para darse de alta en 'Logrobici' habrá que acercarse a cualquier estación de bicicletas, introducir los datos, el periodo (una semana, un mes o un año) y realizar el pago (tarjeta de crédito). Tendrá uncoste de 36 euros al año (máximo); 24 al mes; doce a la semana; y dos-tres euros al día.

Con el nuevo sistema de alquiler de bicicletas se pasa de las doce estaciones y 190 bicicletas a veinte estaciones, con cuatrocientos puntos de enganche, y una flota de trescientas bicicletas.

Las estaciones

Las estaciones se distribuirán por la práctica totalidad de la ciudad. Se mantendrán diez ubicaciones, se desplazarán dos y se instalarán ocho nuevas ubicaciones.

- Las ubicaciones existentes: son Parque de la Grajera. El Arco (c/ Joaquín Turina). Parque de la Laguna. El Cubo (c/ Oeste). Las Norias. Daniel Trevijano. Ayuntamiento de Logroño. Polideportivo de Lobete. Madre de Dios

- Las trasladadas: De la Plaza de la Vendimia a República Argentina (polideportivo Las Gaunas). De Pradoviejo al Parque Picos de Urbión

- Las ubicaciones nuevas son: Valdegastea (c/ Grecia). Avenida de Burgos (c/ Donostia). Plaza Primero de Mayo (c/ Chile). Gran Vía con Vara de Rey. La Estrella (Plaza de San Pedro). Los Lirios (Avenida de Zaragoza). Glorieta del IX Centenario. Guindalera (c/ Sequoias)