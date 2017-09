La 'Noche Más Deportiva' incluirá más modalidades de ejercicios y un concierto Organizadores y colaboradores implicados en la celebración del evento deportivo. :: justo rodríguez La convocatoria, que fue suspendida en junio, se celebrará el día 15 de septiembre en el complejo de Las Norias M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Viernes, 15 septiembre 2017, 23:42

'La Noche Más Deportiva' va a celebrar su quinta edición. Y si ninguna circunstancia lo impide, como ya ocurrió en junio, el evento será el viernes, día 15, en el complejo deportivo Las Norias.

La iniciativa se presentó ayer, en la sede de Logroño Deporte, y a la misma asistieron, además del concejal Francisco Iglesias, otros colaboradores, como Ernesto Navarrete, de Caja Rural en Logroño; Miguel Ángel Virumbrales, del Banco de Alimentos y el artista logroñés Isaac Miguel, integrante del grupo 'The Nowhere Plan', que actuará a última hora en Las Norias.

PARA TENER EN CUENTA uEl sitio El uso de Las Norias, en vez de la plaza del Mercado, permite introducir deportes nuevos, como el baloncesto, el pádel surf o el tenis y el rocódromo. uLas carreras Habrá de dos tipos, la familiar, más corta con 1,2 kilómetros, y la popular de 5 kilómetros. uBanco de Alimentos La inscripción deberá ir acompañada de un kilo de comida.

Iglesias destacó que este mes es especialmente intenso en la capital en lo que a programación deportiva se refiere, dado que esta misma semana se ha celebrado una etapa de La Vuelta y este fin de semana hay Circuito ACB. Además, en breve será la Semana Europea del Deporte «y desde Logroño Deporte hemos querido sumarnos a esta importante cita».

La cita deportiva contará con actividades libres y gratuitas para toda la familia y luego con otras que sí requerirán inscripción. Las primeras serán entre las 19.30 a 21 horas. Durante esa hora y media habrá zumba para todas las edades y voleibol y baloncesto para quienes quieran probar estos deportes, con concurso de triples y competición y prueba de voleypark. También habrá espacio para los juegos tradicionales, tenis, pádel, circo, rocódromo y, si el tiempo lo permite, pádel surf en las piscinas.

Las carreras nocturnas serán desde las 21 horas. Primero saldrá una carrera popular para toda la familia con un recorrido de 1,2 kilómetros por los caminos del complejo deportivo. E irá a continuación una carrera popular de 5 kilómetros, que son cuatro vueltas al circuito vial de Las Norias. La actuación musical del grupo 'The Nowhere Plan', tributo a The Beatles, se iniciará sobre las 22 horas para amenizar la velada.

¿Y la inscripción? Se puede realizar de forma presencial, en Lobete, del 8 al 14 de septiembre desde las 9 a las 21 horas. Y también en la web entradascajarural.com hasta el día 14 de septiembre (incluido), si bien luego se presentará en Lobete la prueba de inscripción para recoger el dorsal y la camiseta.

Quienes se apunten deberán aportar un kilo de comida que se destinará al Banco de Alimentos. Su representante aludió a la escasez de existencias que tiene en estos momentos la institución (ver última página). Durante el 2016, el Banco de Alimentos repartió 1.329.423 kilos de comida. Los beneficiarios son ahora 12.454.