EN OTRO NIVEL

Llegados a este punto, a todos nos pide el cuerpo hablar de Cataluña. De la inacción del Gobierno central ante una situación que se enquistó hace demasiado y ha devenido en un tumor terminal; de la actitud mesiánica de los líderes nacionalistas que han situado a la población catalana en una trágica disyuntiva; de la radicalidad del mensaje de la CUP y la persecución de 'sus' cachorros de Arran hacia quienes no comparten su ideario; de la incomprensible actitud de los Mossos (amorosos) el domingo; de la no menos incomprensible represión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con un ejercicio, en ocasiones brutal y desproporcionado, del uso de la violencia; del penoso acoso que ha sufrido y sufre la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña; del Barça, el mejor club del mundo lastrado por unos dirigentes que han olvidado que es ; incluso de Piqué, convertido en el saco de los golpes por haber defendido el referéndum (que no la independencia); de los radicales que el lunes mostraron su versión ultra en el entrenamiento de la Selección. Y también de quienes han tuneado sus balcones; de los que han despedido a la Guardia Civil al grito de «a por ellos», como si de una guerra se tratara; de los que al hablar de Cataluña incluyen la palabra puta como prefijo obligatorio; o de algún medio de comunicación que ha perdido toda su credibilidad tras una clase magistral de manipulación. De todos los que añaden gasolina al fuego.

Pero me quedo con el wasap de una riojana en Barcelona. «La situación es dura. Ya no vale el sentido común o tener la razón... ya ha pasado a otro nivel». Eso es lo trágico. La sociedad se ha roto. Siempre tiene la culpa el otro, pero quizá todos tengamos parte de culpa.