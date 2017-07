MUWI se sube a la azotea Antonio Díaz Uriel El festival ha presentado el cartel por días con un animado concierto de Sonic Sister en un emblemático edificio del Casco Antiguo LA RIOJA LOGROÑO Jueves, 27 julio 2017, 20:28

Regresa MUWI La Rioja Music Fest y lo hace a lo grande, es su momento y, ahora que arranca el verano en su máxima intensidad, viene por derecho propio a ocupar el sitio que le corresponde como Festival de verano de La Rioja con mayúsculas. Este jueves por la mañana ha congregado en la azotea del Colegio de Ingenieros a un nutrido grupo de representantes de las empresas e instituciones que han apostado por el festival y les ha brindado una actuación del grupo riojano Sonic Sisters para presentar el cartel por días.

LINE-UP POR DÍAS: Jueves 24 de agosto, Escenario Revellín: Joe Crepúsculo, Los Bengala, Sonic Sisters, Unicornicats DJ, DDRey DJ. Viernes 25 de agosto, Franco-Españolas: «rinôçérôse», Kokoshca, Amatria, Edu AnMu DJ, Shinova, Las Bistecs, Papaya Dj Set, Jotapop DJ. Sábado 26 de agosto, Franco-Españolas: WAS, Soleá Morente, La bien querida (acústico), The Excitements, Perro, El columpio asesino DJ Set, David Van Bylen, Jpolli DJ. Domingo 27 de agosto, Franco-Españolas, MUWI Sunday: Mostaza Gálvez, Tailor for Penguins, Las Kasettes, Palodú, DJ Guatecón, DJ Lugg, La vil canalla, Poprockers!

"Apenas quedan 27 días para que comience esta edición y ya sabemos los grupos y la jornada prevista para cada uno de los artistas. Ahora sólo queda que el público acuda en masa y según los datos, el buen ritmo de venta de los abonos invita a pensar que el número de asistentes va a superar las mejores expectativas", explica la en una nota la organización.

Los promotores de MUWI LA RIOJA MUSI FEST, Rafa Bezares y José L. Pancorbo, nos tienen habituados a puestas en escena inusuales y rupturistas, en este caso, acompañados por la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y de los principales patrocinadores, han insistido en que MUWI LA RIOJA MUSIC FEST es "una propuesta para que la capital de La Rioja tenga su festival de verano y que aúne elementos propios de la manera de ser riojana y que se convierta en una experiencia única en la que vivir la cultura, no sólo en forma de vino y música, sino también la gastronomía, moda, diseño, fotografía, talleres creativos y baile".

Del Muro del Revellín a Franco-Españolas

Los dos escenarios principales, el Muro del Revellín el 24 de agosto, y las Bodegas Franco-Españolas, "la bodega urbana por excelencia, del 25 al 27, acogerán a grupos y artistas consolidados como: "el internacional cabeza de cartel 'rinôçérôse' -que llega desde Francia con su último disco recién lanzado WAS-, El Columpio Asesino (DJ Set), Soleá Morente, The Excitements -que ya sorprendió en Actual 2015-, La Bien Querida (acústico) y Perro", apuntan sobre el cartel. Además, se combinarán con "propuestas más provocadoras como: Las Bistecs, Joe Crepúsculo, Los Bengala, revelaciones que están girando con notable éxito y que son propuestas emergentes. En esta edición del festival se podrá descubrir a "Amatria, Shinova, Kokoshca, Mostaza Gálvez, Tailor for Penguins y no faltarán los riojanos como Sonic Sisters, La Vil Canalla. También tendrán espacio artistas pensados para un público más familiar y con un claro componente de diversión como Las Kasettes y Palodú".

Antonio Díaz Uriel

En lo que se refiere a los DJ’s, el MUWI LA RIOJA MUSI FEST contará con "JotaPop y el bullicioso David Van Bylen DJ, JPolli DJ desde Dublín, Yanara Espinoza líder de Papaya en formato DJ, los maños Unicornicats DJ, DJ Lugg, Edu AnMu DJ, DJ Guatecón, DDRey DJ y PopRockers!". Y recuerdan que será el escenario Maldeamores en el que se cierre todas las jornadas.

Exposiciones, cotelería, aromas...

Al desgranar la programación, se ha destacado que dentro de los calados de las bodegas, habrá exposiciones fotográficas, coctelería, catas de aromas, conciertos acústicos, al mismo tiempo que en los jardines y patios de la bodega habrá un MUWI Market, Food-Trucks y los propios conciertos.

Dentro de la bodega y con aforo limitado Amatria y Soleá Morente ofrecerán un acústico a los primeros asistentes al festival.

Sonic Sisters ha sido la banda que ha puesto "la magia musical a la presentación con una actuación en directo que ha encendido los ánimos de los convocados por su estilo imposible de encasillar: melodías vocales acompañadas con bases bailables, exquisitos sintetizadores, elegantes guitarras y un bajo potente de personalidad".

Apoyos PATROCINADOR PRINCIPAL Ayuntamiento de Logroño PATROCINADORES Rioja Bordón, Callaghan, Red Bull, Coca-Cola, Land Rover – Riauto, Helen Doron, Etilisa, Pisamar, Amstel, DKV Seguros y Grupo Eulen COLABORADORES Hotel Gran Vía, Freak Team, Sonovisión, Amadeus Aula Creativa, Elaborados Naturales de La Ribera y Dclick! INSTITUCIONES IRJ, La Rioja Turismo, Consejo Juventud de La Rioja MEDIA PARTNER RN3, Diario LA RIOJA, Guía Go, Mondo Sonoro, Entradium, El Balcón Mateo, Boldnesstudio MARKETING Y COMUNICACIÓN TSMGO |The show must go on ORGANIZACIÓN Impar Eventos

"Los patrocinadores que han apostado por MUWI LA RIOJA MUSIC FEST han manifestado también su apoyo a este tipo de iniciativas que consiguen que sus diferentes marcas conecten con sus públicos de una manera más espontánea, además de poner en valor las manifestaciones artísticas como una vía para difundir el talento", finaliza la nota de prensa.