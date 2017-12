«Hemos tenido tanto movimiento interno negativo que nos ha quitado la ilusión» Beatriz Arraiz, nueva secretaria general del PSOE. :: miguel herreros La nueva secretaria general del PSOE logroñés opina que ha resultado creíble cuando ha dicho que quiere «un partido unido, más fuerte y mejor» Beatriz Arraiz Secretaria general del PSOE de Logroño MARÍA JOSÉ LUMBRERAS* MJLUMBRERAS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 4 diciembre 2017, 23:56

La portavoz del grupo municipal socialista, Beatriz Arraiz, es desde el sábado la nueva secretaria general del PSOE de Logroño.

- Dice que el PSOE logroñés es ya un partido unido, ¿ de verdad lo es?

- En cualquier organización, más en el PSOE, siempre hay distintas sensibilidades, opiniones. Pero creo que sí existe voluntad inequívoca de superar determinadas situaciones que se han producido en los últimos tiempos y de ir unidos a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Eso no significa que no vaya a existir crítica desde la lealtad, desde esas múltiples sensibilidades. Eso está ahí y debe seguir estando.

«Tenemos que llevar a cabo una labor de movilización y militancia en el barrio, en el colegio electoral...»«Sé que en ningún caso la gestión del grupo municipal ha de tapar la labor del partido»

- A la asamblea de este sábado fue menos gente, votó menos gente...

- Pero ésta es una situación que tenemos que superar. A esta situación hemos llegado después de muchos años de enfrentamientos. Al final el militante se cansa. Tenemos que conseguir que cada vez venga más gente, que quiera venir, incluso para discutir, pero para acabar con una conclusión común y dentro de la normalidad. Es un trabajo de hormiguita conseguir que una asamblea agite al militante, que le provoque ir.

- ¿Por qué quería ser secretaria general, además de portavoz?

- Hablo de 'por qué yo' porque, igual en otra situación, pensaba otra cosa. Creía que debía ser porque conozco este partido desde hace más de veinte años. He vivido en primera persona sus grandes conflictos y además mi papel dentro del Ayuntamiento me permite una visión global de lo que necesita el partido como partido y la aportación que, como institución, se puede hacer al partido. Alguien podría achacarme dentro del partido, es normal que exista esa duda, que si yo soy la secretaria general, la gestión del grupo municipal puede tapar la labor del partido como tal, pero lo que me planteo es lo contrario. Conozco tanto el partido que sé que en ningún caso la gestión del grupo municipal debe tapar al partido. Entonces, hablando con mucha gente, unos que me veían bien y otros menos bien, al final se conjugó una candidatura que ha ganado y que no tuvo otra candidatura enfrente. Voy a verlo como que he conseguido cierta integración y consenso. O que he resultado creíble cuando he dicho que quiero un partido unido, más fuerte y que sea mejor en las elecciones del 2019.

- Y dirá que hay que salir a la calle...

- Este partido sí que salía a la calle, pero hemos tenido tanto movimiento interno, negativo a veces, que nos ha quitado la ilusión de salir a vender un producto que probablemente nos hastiaba a nosotros. Ahora es el momento de verdad. ¿Qué es salir? Es tener a nuestros militantes en sus barrios, involucrados en el tejido asociativo, que nos hagan de altavoces para trasladarnos lo que se está hablando en su colegio, en su calle. Eso ha fallado. Estábamos tan hastiados que no prestábamos atención. Lo que hacía falta era ilusión.

- ¿Y cómo se la va a devolver?

- La gente tiene ilusión al ver que ahora tenemos cerca de nuevo la Alcaldía. Eso ya da pie a tener otra actitud. Creo que les he transmitido ilusión. Y dicen 'si ésta, pudiendo tener una posición más cómoda no quiere tenerla, adelante, vamos a trabajar'.

- ¿Cuáles son los primeros deberes que se ha puesto?

- Me comprometo a que cada vez que haya un hito, haya una asamblea -no solo las estatutarias- en la que poder hablar, se libere tensión, se hable desde la lealtad y desde el respeto. Y además tenemos que llevar a cabo una labor de movilización y militancia basada en pequeños espacios, con pequeños objetivos, en el barrio, el colegio electoral y hacer esos grupos de intereses del día a día.