La Misión Inversa, una torre de Babel para los negocios agroalimentarios Miércoles, 7 marzo 2018, 23:56

Logroño.De China, de Francia, de Alemania, Holanda, Japón... El Palacio de Congresos Riojaforum se convirtió ayer en una auténtica torre de Babel de los negocios para la industria agroalimentaria. Conserveras, chacineras, bodegas... todo el potencial de la principal industria riojana en escena para dejar constancia a los principales importadores llegados de muy diversos países todo el potencial de nuestras conservas, chorizos y embutidos y por supuesto vinos.

«Año de nieves, año de bienes». Así comenzó el acto de bienvenida que José Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno de La Rioja dirigió a todos los asistentes. «La internacionalización es uno de los ejes de nuestra política económica, y llevamos seis años seguidos de exportaciones récords», indicó Ceniceros. Por su parte, Jaime García Calzada, presidente de la FER, señaló que «estamos ante la Misión más internacional de las celebradas hasta el momento», deseando a todos los asistentes «una fructífera jornada de negocios».

Un total de 83 empresas riojanas agroalimentarias y 59 importadores de 22 países procedentes de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (China y Japón) se dieron cita en Riojaforum para realizar operaciones de negocio en 30 minutos como tiempo límite y a través de una agenda perfectamente establecida y previamente trabajada para que las reuniones discurran siempre desde el interés mutuo por establecer algún tipo de acuerdo.

«Aquí venimos con los deberes hechos. Sabemos en todo momento con quiénes nos vamos a reunir, el tiempo con el que contamos y los intereses que podemos compartir. No se va a sentar en la silla de enfrente nadie que no esté interesado en nuestros productos y que al mismo tiempo a nosotros también no nos parezca interesante», apuntó desde su puesto Marta Martín, responsable de Rioja Taste (consorcio de exportación de Bodegas Martínez Lacuesta y Comercial Río Verde).

Al mismo tiempo, al importador Vytautas Gumuliauskis, le toca sentarse en la mesa de Hijo de José Martínez Somalo, que con toda su gama de productos espera una jornada provechosa que deberá trabajar durante los próximos días con aquellos importadores que decidan visitar sus instalaciones para ver 'in situ' su forma de trabajar. Para Gumuliauskis, «la clave es que en pocas horas aprovechamos el tiempo al máximo para conocer a todas aquellas empresas que nos han parecido interesantes previamente», indicaba entre reunión y reunión.

Alberto de Miguel, director gerente de Conservas la Emperatriz, es la tercera vez que acude a esta Misión Inversa, que con quince visitas tenía ayer una agenda de lo más apretada con «Polonia, Suiza, Suecia, Eslovaquia... Y los que están más interesados visitarán nuestra fábrica para seguir trabajando en estos posibles nuevos acuerdos comerciales». Más de 900 entrevistas para seguir fortaleciendo el sector agraolimentario riojano.