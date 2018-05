Miguel Sáinz: «Mientras la sentencia no sea firme no hay por qué cerrar la Suite» Acceso de la sala Suite por la calle Siervas de Jesús. :: j. r. El portavoz municipal aclara que la decisión de recurrir o no es técnica y jurídica y recuerda que los políticos no interpretan ni reformas ni ampliaciones J. C. LOGROÑO. Jueves, 31 mayo 2018, 00:28

«Estamos esperando a que la Asesoría Jurídica tome la decisión de recurrir o no, una decisión estrictamente técnica y jurídica, no política, y tan pronto como decida lo haremos público». El portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, se refirió ayer al fallo judicial que declara nulas las licencias de obras y actividad concedidas por el Ayuntamiento de Logroño en el 2010 y el 2011 a la discoteca de Siervas de Jesús y aseguró que, mientras no haya sentencia firme, «no hay por qué cerrar la sala Suite».

«Las licencias fueron concedidas bajo criterio de los técnicos municipales y avaladas por los servicios jurídicos, que han defendido la legalidad de las mismas, y el equipo de Gobierno hará lo que recomiende la Asesoría, que es lo que se hace siempre. Los políticos no interpretamos ni reformas ni ampliaciones», explicó Sáinz, quien reconoció que la sentencia, contra la Administración local, «enjuicia lo que los técnicos municipales dieron por válido y el equipo de Gobierno de entonces y el actual ni entran ni salen en ese tipo de valoraciones».

El concejal del PP precisaba ayer que las licencias urbanísticas son «continuadas», «se procede a su revisión cuando cambian de titular», y que «cada nuevo PGM no suspende las licencias de actividad concedidas conforme a los anteriores, sino que exige su adaptación en la medida de lo posible». «Los técnicos municipales pidieron en su día a la propiedad que hiciera una serie de obras para adaptar esa licencia que estaba en vigor hasta donde entendieron que era posible», dijo Sáinz para añadir a preguntas de los periodistas que «las medidas de seguridad tras la reforma fueron consideradas más que suficientes por aparejadores, arquitectos y bomberos (que supervisaron el local)».

Sobre la interpretación de una reforma permitida o una ampliación prohibida, no fue más allá: «Evidentemente los técnicos municipales lo ven de una forma y la jueza de otra, y ahí me quedo... no puedo decir mucho más».