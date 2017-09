San Martín: «No pienso dimitir» El portavoz de ciudadanos ha recordado a Gamarra que "está ahí gracias a Ciudadanos" EUROPA PRESS logroño Miércoles, 27 septiembre 2017, 14:17

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha asegurado este miércoles que no piensa dimitir pese a estar citado en los juzgados en las diligencias previas por un posible delito de malversación de fondos públicos, y ha recordado al PP que la alcaldesa Cuca Gamarra "está ahí gracias a Ciudadanos".

Así ha respondido San Martín, a preguntas de los medios de comunicación, tras conocerse su citación al juzgado, junto con su compañera de grupo, la concejal María Luisa Alonso, por el caso en el que ésta, delegada territorial del partido, fue contratada de forma irregular por el Grupo Municipal.

Una citación a la que, desde el Grupo Popular en el Consistorio logroñés, se habría contestado reclamando la dimisión de ambos concejales, en virtud del acuerdo de investidura suscrito en esta Legislatura entre ambas formaciones, en el que figura este supuesto en el caso de que el cargo público resulte investigado por corrupción.

Precisamente este matiz es al que apela San Martín, que ha recordado que "como llevamos explicando desde hace año y medio, no se trata de ningún caso de corrupción política, sino de un error administrativo que se corrigió en su momento". Además, ha apuntado como sustento a su argumentación la sentencia del Tribunal de Cuentas al respecto.

"El Tribunal de Cuentas, que es el competente en estos casos, cerró las diligencias porque no hay delito, no hay corrupción y sí un error administrativo. Llevamos año y medio explicándolo", ha insistido el portavoz 'naranja', quien ha señalado, además, que el equipo de Gobierno "conocía esta sentencia y la tuvo guardada durante cinco meses".

Ha señalado que, en este caso, "se trata de una denuncia de un particular, que fue afiliado" del partido y se ha mostrado "satisfecho porque vayamos a ir a la justicia para explicar al juez una vez más lo mismo que llevamos diciendo hace año y medio, porque la información es la misma que llevamos al Ayuntamiento y al Tribunal de Cuentas, no hay nada más".

"Estamos encantados de colaborar con la justicia -ha añadido San Martín- pero no olvidemos que, además, no hay ningún auto, son solamente una diligencias previas que se consideran necesarias por el juzgado, pero no hay más, no hay autos anteriores, como en el caso del chalé de Pedro Sanz o en Murcia, que sí había autos anteriores, aquí no. Es una situación que aprovecharemos para decir lo mismo".

Por todo ello, se ha mostrado "sorprendido" por la petición del portavoz del Grupo Municipal Popular, Javier Merino, de la dimisión de San Martín y Alonso, algo que, además, ha considerado "una incoherencia, porque esta misma mañana, la concejal de Hacienda nos ha venido a hablar sobre el proyecto de impuestos municipales para 2018". "No hay que olvidar que la alcaldesa está ahí por Ciudadanos, el PP necesita de Cs, no se le tiene que olvida", ha concluido.