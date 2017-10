San Martín: «No hemos pensado dimitir porque no hay corrupción sino un error administrativo» El portavoz de C's recuerda al PP que Cuca Gamarra es alcaldesa por el acuerdo de investidura y que «necesitan» de su apoyo «para estar ahí» JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 5 octubre 2017, 00:34

«No hemos pensado dimitir, no; y no hemos pensado dimitir por una sencilla razón: porque entendemos que no hay corrupción política sino un error administrativo explicado y subsanado hace un año y medio. Y no es que lo digamos nosotros, lo dice una 'sentencia' del Tribunal de Cuentas». Así de seguro se mostraba ayer el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, que declarará como investigado el próximo octubre ante la «posible existencia de delito de malversación» junto a la también concejala 'naranja' María Luisa Alonso.

San Martín, quien comparecía por vez primera después de que Diario LA RIOJA publicase que ya ha sido judicialmente citado como investigado junto a su compañera de partido -por la contratación irregular de la misma con cargo a la asignación económica de su grupo municipal-, se mostraba ayer sorprendido por las declaraciones del portavoz del grupo municipal del PP, Javier Merino.

Y es que si los populares esperan que los 'naranjas' cumplan el acuerdo de investidura por el que ambos partidos se comprometieron a la «separación inmediata de todo cargo público imputado por corrupción» y «hasta la resolución completa del proceso judicial», el propio San Martín les acusaba de 'incoherencia' «cuando justo esta mañana -por ayer- otra concejala, en este caso la de Hacienda, venía a hablar con nosotros sobre los impuestos municipales para el 2008».

«Me sorprende que por un lado pidan que se nos aparte de nuestro cargo y que por otro soliciten una reunión para hablar de futuro... No se nos tiene que olvidar que la alcaldesa de Logroño está ahí por el acuerdo de investidura y que el PP necesita a Ciudadanos para estar ahí, es algo que no se les tiene que olvidar y, a lo mejor ayer -por el martes-, se le olvidó a alguno», espetó San Martín en clara alusión a Merino, quien en declaraciones por escrito a este periódico recordaba que la continuidad de los ediles investigados de C's supondría «un incumplimiento» del punto relativo a la corrupción política incluido en el apartado de 'Transparencia y Regeneración Democrática' del 'pacto'.

«Entiendo que no tengo por qué dimitir, no es un delito de corrupción sino un error administrativo como llevamos explicando desde hace año y medio... en el pleno, en una comisión, ante el Tribunal de Cuentas, al que se le remitió toda la documentación al ser el órgano competente en estos casos, y cerró las diligencias al entender que no había delito», reiteraba y profundizaba San Martín -«dado que C's ha reintegrado completamente los perjuicios ocasionados a los caudales públicos», según se lee textualmente en la resolución de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas remitida a la alcaldesa el pasado 12 de septiembre.

Una resolución del 12 de septiembre pero que, según denunció el portavoz de C's, «el equipo de Gobierno nos la ocultó y la guardó durante cinco meses, lo que me parece muy serio y muy grave». Por lo demás, y según San Martín, tanto él como Alonso «estamos satisfechos de la citación para volver a explicarlo todo otra vez, pues la información es la misma y no hay nada nuevo, y encantados de colaborar con la justicia porque, además, no hay ningún auto de acusación, son solamente diligencias previas dentro de la lógica investigación de la justicia para esclarecer los hechos; nada que ver con los casos del chalé de Pedro Sanz en Villamediana o del expresidente de Murcia, donde sí había autos anteriores que hablaban de delitos urbanísticos, contundentes, y que aquí no hay».