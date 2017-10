La mariposa 'renace' de nuevo 'Mariposa' en su nueva ubicación en el parque San Miguel. / Antonio Díaz Uriel El parque de San Miguel acoge la escultura tras 14 años en los almacenes municipales | La obra de Marcos Antonio Rodríguez, ganadora de un concurso local de jóvenes creadores, fue colocada en el parque del Carmen en 1995 y retirada en la remodelación del 2003 JAVIER CAMPOS Logroño Sábado, 28 octubre 2017, 09:51

Del parque del Carmen en 1995 al Parque Municipal de Servicios en el 2003 para ahora, cuando prácticamente nadie recordaba su aleteo, 'renacer' en el parque de San Miguel en pleno 2017. La metamorfosis más larga que se recuerda en la ciudad de Logroño, entre parques, ha devuelto a la vida a la escultura de Marcos Antonio Rodríguez, ganador del tercer concurso de escultura al aire libre de la capital de La Rioja en la modalidad de jóvenes diseñadores.

Una llamada a Diario LA RIOJA alertaba de la colocación de una obra escultórica, elaborada en hierro y acero inoxidable y utilizando las técnicas del fundido y el montaje. Dos metros y 37 centímetros de altura que representan a una mariposa con sus cuatro alas de forma ovalada, de acentuado brillo por el material con el que están realizadas, en actitud de posarse que ha sorprendido a propios y extraños.

Imagen de archivo de la inauguración de la 'Mariposa' en el Carmen con Manuel Sáinz como alcalde de Logroño. / LA RIOJA

Casi nadie, de hecho, se acordaba de la misma. Tan solo algunas referencias entre quienes estos días paseaban junto a los peregrinos del Camino de Santiago en lo alto de la ladera de la 'ñ' -desde ahora coronada por la silueta del insecto volador-. Alguna más en el parque del Carmen, de donde salió hace 14 años para nunca más volver.

«En el año 2003 el parque del Carmen fue rehabilitado y con ello la ubicación de la mariposa. En la actualidad y desde hace unos años esta escultura no se halla en su ubicación original», daba cuenta Silvia Martínez Moreno en su libro 'Escultura Pública de Logroño: Catálogo' publicado por Gobierno de La Rioja, IER y Ayuntamiento de Logroño en el 2009 y que incluía la 'Mariposa'.

Diario LA RIOJA no se hizo eco de su retirada, pero sí de su instalación. Fue el 28 de abril del 1995 cuando la escultura se colocaba y quedaba oficialmente inaugurada en una de las entonces plazoletas del parque del Carmen siendo Manolo Sáinz el alcalde. Junto a la mariposa, «se soltaron una treintena de pájaros y una pareja de ardillas en la nueva pajarera», según se lee en la crónica.

«Una vecina de la zona me habló un día de la mariposa, yo sabía que la escultura estaba en los almacenes municipales y me comprometí a que si se podía, la recuperaríamos, pero no en el parque del Carmen... Al final, desde Medio Ambiente hemos apostado por el parque de San Miguel como nueva ubicación y ya se puede ver pintada y colocada», explicaba el concejal delegado, Jesús Ruiz Tutor.